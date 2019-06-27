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Правительство создает рабочую группу, чтобы изучить опыт иностранных аккумуляторных заводов

28.06.2019 16:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На уровне правительства создается рабочая группа, которая изучит опыт работы зарубежных аккумуляторных заводов. Об этом сообщил 28 июня заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Брест» Александр Шукайло на встрече с представителями компаний-резидентов.


Встреча с менеджментом компаний-резидентов СЭЗ «Брест» прошла на заводе ООО «АйПауэр». Форум был организован руководством аккумуляторного завода для того, чтобы познакомить своих соседей по свободной экономической зоне с организацией производства на предприятии и принимаемыми мерами по защите окружающей среды от вредных выбросов.


Перед собравшимися выступил Александр Шукайло, который сообщил о том, что в Минске создается правительственная группа, которая изучит опыт работы аналогичных предприятий за рубежом:

— Резонанс вышел за границы Бреста и области. Обеспокоены происходящим вокруг предприятия [в Минске]. Сейчас создается правительственная группа, которой будет поручено выехать на аналогичные предприятия за рубеж. Сейчас рассматриваются варианты: Германия, Италия или Польша, а может и несколько стран. Изучить обстановку, что происходит на аналогичных предприятиях там: какие мероприятия проводятся в области окружающей среды, соответствует ли наше предприятие их, какое лучше — сделать сравнительный анализ и представить в правительство на рассмотрение.


В рамках встречи представителей компаний-резидентов СЭЗ провели по цехам аккумуляторного завода, а также показали участок нейтрализации сточных вод и кислото-водоподготовки, куда направляется для очистки вся вода, использующаяся на предприятии.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске обеспокоены происходящим вокруг предприятия, сообщил замглавы СЭЗ «Брест» Александр Шукайло.
 
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