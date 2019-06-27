Правительство создает рабочую группу, чтобы изучить опыт иностранных аккумуляторных заводов

Источник материала: Tut.by

На уровне правительства создается рабочая группа, которая изучит опыт работы зарубежных аккумуляторных заводов. Об этом сообщил 28 июня заместитель главы администрации свободной экономической зоны «Брест» Александр Шукайло на встрече с представителями компаний-резидентов.





Встреча с менеджментом компаний-резидентов СЭЗ «Брест» прошла на заводе ООО «АйПауэр». Форум был организован руководством аккумуляторного завода для того, чтобы познакомить своих соседей по свободной экономической зоне с организацией производства на предприятии и принимаемыми мерами по защите окружающей среды от вредных выбросов.





Перед собравшимися выступил Александр Шукайло, который сообщил о том, что в Минске создается правительственная группа, которая изучит опыт работы аналогичных предприятий за рубежом:

— Резонанс вышел за границы Бреста и области. Обеспокоены происходящим вокруг предприятия [в Минске]. Сейчас создается правительственная группа, которой будет поручено выехать на аналогичные предприятия за рубеж. Сейчас рассматриваются варианты: Германия, Италия или Польша, а может и несколько стран. Изучить обстановку, что происходит на аналогичных предприятиях там: какие мероприятия проводятся в области окружающей среды, соответствует ли наше предприятие их, какое лучше — сделать сравнительный анализ и представить в правительство на рассмотрение.





В рамках встречи представителей компаний-резидентов СЭЗ провели по цехам аккумуляторного завода, а также показали участок нейтрализации сточных вод и кислото-водоподготовки, куда направляется для очистки вся вода, использующаяся на предприятии.



