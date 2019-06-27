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Беларусбанк избавляется от «Просторов»

28.06.2019 16:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До конца года количество гипермаркетов ProStore сократится. Такое решение приняли банки, которые уже несколько лет де-юре являются собственниками торговых центров.


Напомним, во время кризиса 2014−2015 гг. ProStore был вынужден передать торговые центры банкам по договору обратного лизинга. То есть компания Юрия Чижа планировала выкупить объекты по утвержденному графику платежей. Таким образом «Арена-Сити» на проспекте Победителей отошла Белагропромбанку, ProStore в Каменной Горке и в Малиновке — БПС-Сбербанку, торговые центры в Чижовке и Шабанах — Беларусбанку.

Вчера в соцсетях появилось письмо компании АСБ Лизинг, «дочки» Беларусбанка, являющейся владельцем торгового центра на пр. Партизанский, 182. В нем говорится о заключении договора аренды на этот объект с компанией управляющей гипермаркетами Green.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров, также сказал, что «получено принципиальное согласие» от «Табака-Инвеста» (сеть «Корона») на торговый центр по ул. Уборевича в Чижовке. «Но по точным срокам еще неутверждено», — сказал источник.

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По его словам, еще весной «Простор» затеял реструктуризацию бизнеса. Это происходило на фоне вопросов с погашением облигаций. Минфин даже был вынужден приостановить их обращение, говорит информированный источник. У головной компании Юрия Чижа «Трайпл» появилась задолженность и по платежам в бюджет.

«Торговые центры в Шабанах и Чижовке не могли похвастаться большой популярностью. Поэтому неудивительно, что принято такое решение. Переговоры по ним шли очень давно», — сказал бывший топ-менеджер «Простора».

Получить комментарий в сети «Простор» не удалось.

 
 
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До конца года количество гипермаркетов ProStore сократится. Такое решение приняли банки, которые уже несколько лет де-юре являются собственниками торговых центров.
 
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