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Беларусбанк избавляется от «Просторов»
28.06.2019 16:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца года количество гипермаркетов ProStore сократится. Такое решение приняли банки, которые уже несколько лет де-юре являются собственниками торговых центров.
Напомним, во время кризиса 2014−2015 гг. ProStore был вынужден передать торговые центры банкам по договору обратного лизинга. То есть компания Юрия Чижа планировала выкупить объекты по утвержденному графику платежей. Таким образом «Арена-Сити» на проспекте Победителей
Вчера в
Собеседник, знакомый с ходом переговоров, также сказал, что «получено принципиальное согласие» от «Табака-Инвеста» (сеть «Корона») на торговый центр по ул. Уборевича в Чижовке. «Но по точным срокам еще неутверждено», — сказал источник.
По его словам, еще весной «Простор» затеял реструктуризацию бизнеса. Это происходило на фоне вопросов с погашением облигаций. Минфин даже
«Торговые центры в Шабанах и Чижовке не могли похвастаться большой популярностью. Поэтому неудивительно, что принято такое решение. Переговоры по ним шли очень давно», — сказал бывший топ-менеджер «Простора».
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До конца года количество гипермаркетов ProStore сократится. Такое решение приняли банки, которые уже несколько лет де-юре являются собственниками торговых центров.
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