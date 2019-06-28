В парламенте не считают нужным отменять оплату услуг государственных служб на массовых мероприятиях

Источник материала: Tut.by

В парламенте не считают необходимым отменять оплату услуг государственных служб на массовых мероприятиях. Это следует из ответа председателя постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Валентины Ражанец на петицию с соответствующим требованием, опубликованную на интернет-платформе по сбору подписей Petitions.by.

Петицию поддержали почти тысяча человек, и 8 июня электронный документ был направлен в Совет министров и Палату представителей.

Авторы петиции требовали отменить постановление Совмина № 49 от 24 января 2019 года, согласно которому заявители уличных акций обязаны оплачивать услуги по охране общественного порядка, а также расходы, связанные с медобслуживанием и уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия. Например, за организацию акции численностью до 10 человек только милиции нужно заплатить 3 базовые величины (76,5 рубля), от 11 до 100 — 25 б. в. (637,5 рубля), от 101 до 1000 — 150 б. в. (3825 рублей), более 1000 человек — 250 б. в. (6375 рублей).

Также авторы предложили внести поправку в закон о массовых мероприятиях, которая обязывала бы оплачивать услуги государственных служб только организаторов уличных акций коммерческого характера.

В ответе Ражанец, датированном 25 июня, подчеркивается, что свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок и права других граждан, гарантируется государством в соответствии с конституцией, однако порядок их проведения определяется законом о массовых мероприятиях.

«Действующее законодательство содержит механизм реализации названного конституционного права, — отметила парламентарий. — Вместе с тем его осуществление затрагивает права, свободы и законные интересы иных лиц. С учетом этого особую значимость обретает правовой постулат о том, что права одного заканчиваются там, где начинаются права другого. Для обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении массовых мероприятий требуется отвлечение сил и средств органов внутренних дел, медицинских учреждений и коммунальных служб от выполнения плановых задач».

Ражанец утверждает, что оплата услуг милиции, медиков и коммунальных служб во время массового мероприятия является «гарантией соблюдения баланса прав, свобод и законных интересов». Кроме того, «внесение оплаты организаторами того или иного массового мероприятия также свидетельствует о заботе с их стороны об участниках организуемого ими мероприятия».

«В связи с этим полагаем, что внесение изменений в закон не требуется. Отмечаем также, что вопрос изменения постановления Совета министров относится к компетенции правительства», — подытожила председатель профильной парламентской комиссии.