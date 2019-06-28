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Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ

28.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Разыгрывать автомобили, деньги и сертификаты в своей фирменной игре "Евроопт" будет по новому адресу. Декорации студии игры «Удача в придачу» (в которой долгое время разыгрывали квартиры в Минске) разворачивают в гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6. О том, что следующий розыгрыш пройдет уже на новом месте, редакции realt.by подтвердил руководитель пресс-службы компании «ЕВРОТОРГ» Егор Хрусталев.

Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ

Переезд студии игры произошел из-за того, что в апреле этого года ООО "Евроторг" выставило на продажу ряд магазинов. Среди них и торгово-развлекательный центр «E-Сити», расположенный на ул. Денисовской, где раньше проходил розыгрыш игры. Торговый центр был продан за 43 миллиона долларов компании "Табак-Инвест", обладательнице торговой сети "Корона".

Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ

Гипермаркет «Евроопт» по ул. Казимировской открылся в 2016 году. Общая площадь торгового центра — почти 20 тыс. кв.м. Здесь же находится мелкооптовый магазин "Евроопт CASH & CARRY". На месте, где сейчас монтируют сцену, ранее располагался магазин сети «ТЕХНОПЛЮС». Переедет эта точка на другой адрес или останется в стенах этого же гипермаркета – в пресс-службе ответить затруднились. Но на сайте торговой сети адрес магазина остался прежним.

Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ

- Студия игры «Удача в придачу» особо не изменится. Ну только что площадь станет поменьше, и сцена будет не посередине, - рассказал Егор Хрусталев. – Так что приглашаем всех на розыгрыш, который состоится уже 4 июля на новом месте. Также смотрите наш прямой эфир на ОНТ.

Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ

Кстати, пару месяцев назад «Евроопт» лишался ТВ-эфира. Ситуация сложилась в связи с письмом Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое содержит требование озвучки во время прямой телетрансляции всех 400 «товаров удачи» и их стоимости, на что понадобится более одного часа. Организаторы игры обсуждали сложившуюся ситуацию с представителями министерства, и, видимо, смогли договориться.

 
Теги: Минск
 
 
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