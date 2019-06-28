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Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
28.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Разыгрывать автомобили, деньги и сертификаты в своей фирменной игре "Евроопт" будет по новому адресу. Декорации студии игры «Удача в придачу» (в которой долгое время разыгрывали
Переезд студии игры произошел из-за того, что в апреле этого года ООО "Евроторг" выставило на
Гипермаркет «Евроопт» по ул. Казимировской открылся в 2016 году. Общая площадь торгового центра —
Кстати, пару месяцев назад «Евроопт»
Фото: Павел Садовский.
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Продажа магазина не повлияла на розыгрыши: студия игры сети Евроопт "Удача в придачу" переехала на новый адрес. ФОТОФАКТ
Разыгрывать автомобили, деньги и сертификаты в своей фирменной игре "Евроопт" будет по новому адресу. Декорации студии игры «Удача в придачу» (в которой долгое...
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