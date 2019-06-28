На погашение внешнего госдолга с начала года потратили уже 660,5 млн долларов

Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 июня 2019 года составил 43,9 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,5 млрд рублей, или на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 июня составил 16,6 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%.

В январе-мае Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 326,7 млн долларов: 269,5 млн долларов — правительства и банков России; 36,4 млн долларов — МБРР; 13,7 млн долларов — ЕБРР и СИБ, 7,1 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 660,5 млн долларов, в том числе: 286,9 млн долларов — правительству России; 247,2 млн долларов — банкам Китая; 88,3 млн долларов — ЕФСР; 36,6 млн долларов — МБРР; 0,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 июня составил 9,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%.

За январь-май размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 500,3 млн долларов. Погашено валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 157,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете были предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.