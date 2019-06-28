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Тарифы на пересылку международных писем и посылок повысит РУП «Белпочта»
29.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20 — 100 г увеличатся на 6 копеек. Повышение тарифов составит не более 5 процентов.
Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.
Все изменения будут актуализированы 1 июля на сайте «Белпочты» в разделе «Тарифы».
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