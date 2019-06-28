Тарифы на пересылку международных писем и посылок повысит РУП «Белпочта»

Источник материала: Полесская правда



РУП «Белпочта» информирует, что с 1 июля незначительно изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений:

письменной корреспонденции,

посылок.

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20 — 100 г увеличатся на 6 копеек. Повышение тарифов составит не более 5 процентов.

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.

Все изменения будут актуализированы 1 июля на сайте «Белпочты» в разделе «Тарифы».