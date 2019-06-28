ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тарифы на пересылку международных писем и посылок повысит РУП «Белпочта»

29.06.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Тарифы на пересылку международных писем и посылок повысит РУП «Белпочта»
РУП «Белпочта» информирует, что с 1 июля незначительно изменятся тарифы на некоторые услуги по пересылке международных почтовых отправлений:

  • письменной корреспонденции,
  • посылок.

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма, бандероли, мелкого пакета массой 20 — 100 г увеличатся на 6 копеек. Повышение тарифов составит не более 5 процентов.

Тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты, а также на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны останутся неизменными.

Все изменения будут актуализированы 1 июля на сайте «Белпочты» в разделе «Тарифы».

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Церемония закрытия II Европейских игр состоится 30 июня на стадионе «Динамо» в Минске
Беларусь и Таджикистан выходят на стратегическое партнёрство »
Новости дня
Новости экономики
 
На погашение внешнего госдолга с начала года потратили уже 660,5 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика