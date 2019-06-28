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Президенту Таджикистана на МТЗ показали выставку белорусской техники

29.06.2019 11:53 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Президенту Таджикистана на МТЗ показали выставку белорусской техники

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня посетил Минский тракторный завод, где ознакомился с выставкой современной белорусской техники разных производителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава таджикистанского государства с интересом осмотрел образцы тракторов и другой техники холдинга "МТЗ-Холдинг". Особое внимание привлек новый трактор Belarus-5022 с двигателем более 500 л.с., который сейчас находится на испытаниях. Эмомали Рахмон очень внимательно изучил технику и оборудование к ней. Его, в частности, интересовало, насколько она может быть применима в Таджикистане.

Таджикистанский лидер отметил, что с учетом того, что в стране интенсивно ведется строительство, в том числе дорог, газопроводов, развивается сельское хозяйство, белорусская техника очень нужна. По его мнению, в Таджикистане необходимо увеличить сборку белорусской техники. Прямо во время экскурсии он по телефону связался с премьер-министром и дал поручение проработать этот вопрос.

Первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский выразил заинтересованность в дальнейшем расширении контактов в этой сфере с таджикистанской стороной.

По итогам посещения МТЗ Эмомали Рахмон оставил запись в Книге почетных гостей.-0-

Фото Геннадия Жинкова

 
Теги: Минск
 
 
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29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня посетил Минский тракторный завод, где ознакомился с выставкой современной...
 
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