Президенту Таджикистана на МТЗ показали выставку белорусской техники

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня посетил Минский тракторный завод, где ознакомился с выставкой современной белорусской техники разных производителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава таджикистанского государства с интересом осмотрел образцы тракторов и другой техники холдинга "МТЗ-Холдинг". Особое внимание привлек новый трактор Belarus-5022 с двигателем более 500 л.с., который сейчас находится на испытаниях. Эмомали Рахмон очень внимательно изучил технику и оборудование к ней. Его, в частности, интересовало, насколько она может быть применима в Таджикистане.

Таджикистанский лидер отметил, что с учетом того, что в стране интенсивно ведется строительство, в том числе дорог, газопроводов, развивается сельское хозяйство, белорусская техника очень нужна. По его мнению, в Таджикистане необходимо увеличить сборку белорусской техники. Прямо во время экскурсии он по телефону связался с премьер-министром и дал поручение проработать этот вопрос.

Первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский выразил заинтересованность в дальнейшем расширении контактов в этой сфере с таджикистанской стороной.

По итогам посещения МТЗ Эмомали Рахмон оставил запись в Книге почетных гостей.-0-

Фото Геннадия Жинкова