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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 июня 2019 года)

29.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске на минувшей неделе не изменился и составляет 1345 $/м2. Это уже пятый случай нулевой динамики с начала года. Ещё 6 раз цены менялись на едва заметные 0,1%. Ценовой разрыв между новостройками и первичным рынком продолжает сокращаться. На данный момент он составляет 73 $/м2, хотя ещё 2 месяца назад превышал 100 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1272 $/м2.

Конкуренция

МАПИДовская серия М111 — в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность — до 19 этажей. Серию используют и точечно, и комплексно, и никого она еще не подводила. Однако строить, как у соседа — дурной тон. Чтобы новостройки хоть немного отличались, застройщики вооружились кистью. В новой подборке — самые оригинальные идеи, как найти «личность» в типовой высотке.

Строительство

Строительство жилья в Минске сильно сокращается. С начала года в столице построено 157,5 тыс. кв. м жилья. Это составляет 62,1% к уровню января — мая 2018 г. Но много строек еще только начинаются. Например, на территории бывшего фарфорового завода и бывшей птицефабрики им. Крупской на Нововиленской.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 июня 2019 года)

Троллейбусное депо возле Новой Боровой вновь оживает. Возможно, долгострой закончат до конца года. А вот другой долгострой пока и близко не начинал достраиваться. Мы про "Аркадию" Тамбаза. Государство больше волнует вопрос суда над владельцем компании, чем оперативное завершение строительства. Тут как раз в тему 5 работающих лайфхаков для подрядчиков строительства, чтобы не остаться без оплаты за стройку.

В заказнике «Лебяжий» нельзя будет строить ничего, кроме беседок и скамеек. Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина о преобразовании заказника «Лебяжий». Многие нормы существующего законодательства предложено ужесточить.

Земля

С 1 января 2020 года в Беларуси снизят плату за право заключения договоров аренды земельных участков. Не то, что просил бизнес (совсем убрать эту плату), но тоже ничего.

Туризм и отдых

Минчанка уехала в деревню, чтобы разводить лошадей и отстраивать родовое гнездо. Параллельно с мужем ей удалось создать агроусадьбу, которая, на первый взгляд, совершенно не похожа на привычное для всех место отдыха. Сюда приезжают ощутить деревенскую жизнь сполна и просто покататься на лошадях.

Регионы

Брест — лидер областных центров по количеству выставленных на продажу домов — их больше пяти сотен. Мы сделали подборку самых дорогих коттеджей Бреста: с потолочными витражами, бассейнами и удивительными лестницами.

Дачи и частные дома

Гомельский ДСК рассказал о ценах на каждый из 6 видов своих панельных коттеджей. Мы узнали, почему на них до сих пор нет большого спроса.

Коммерческая недвижимость

На рынке ритейла в столице, видимо, стало тесно. Так, Евроопт продал свой крупнейший магазин "Короне" (кстати, продажа магазина не повлияла на розыгрыши «Удачи в придачу»). «Первомайский» в Минске продали полоцкому «Дионису». 2 гипермаркета ProStore в Минске тоже исчезнут.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 июня 2019 года)

Зато в Лошице, возможно, появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет второй на весь район.

Хорошо продаются в Минске и помещения под бизнес. Так дважды за неделю цены на такие объекты взлетали в 4 раза: в жилом доме по ул. Брилевской и помещения на ул. Чернышевского, 3.

А на территории Нацаэропорта продаются две площадки под терминалы такси. Правда из-за них удет меньше парковочных мест для обычных встречающих...

Жилье и инфраструктура

$35 тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье»? Это реально. Мы съездили и посмотрели новостройки в Озерицкой Слободе. Да, когда не хватает денег на жилье, то уж лучше где-то подешевле присмотреть, чем доходить до того, чтобы как, житель Гродно, угрожать властям жизнью в палатке, если не дадут квартиру...

Эксперты рассказали о сложных ситуациях на рынке жилья. Например, «чем опасна покупка квартиры у человека, состоявшего на учете в психдиспансере». 

Ремонт

Одна семья показала, как обустроила двухуровневый пентхаус на пр. Дзержинского в Минске. Другая - как вложила в ремонт мансардной квартиры в пригороде больше $ 50 тыс.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 июня 2019 года)

ЖКХ

Несогласованность действий коммунальных служб и города в действии... Минчане 35 лет ждали капремонт, и теперь его сделают — прямо перед сносом. Кстати, капремонт еще не гарантирует, что сносить не придется:) Вон во время капремонта в жилом доме обвалилась часть потолка.

Офтоп

Паркинг торгового центра «Галерея Минск» был оцеплен, но сообщение о минировании не подтвердилось.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Неделя была странной. Разгар лета, новостей мало. Но чувствуется, что на рынке зреет какая-то странная ситуация. Строительство сокращается, но есть много новых...
 
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