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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 июня 2019 года)
29.06.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Конкуренция
МАПИДовская серия М111 — в фаворитах у застройщиков. «Свечка» позволяет снять с «пятачка» земли все «сливки». Площадь застройки минимальна, при этом высотность — до 19 этажей. Серию используют и точечно, и комплексно, и никого она еще не подводила. Однако строить, как у соседа — дурной тон. Чтобы новостройки хоть немного отличались, застройщики вооружились кистью. В новой
Строительство
Строительство жилья в Минске
Троллейбусное депо возле Новой Боровой
В заказнике «Лебяжий» нельзя будет строить ничего, кроме беседок и скамеек. Минприроды
Земля
С 1 января 2020 года в Беларуси
Туризм и отдых
Минчанка
Регионы
Брест — лидер областных центров по количеству выставленных на продажу домов — их больше пяти сотен. Мы сделали
Дачи и частные дома
Гомельский ДСК рассказал о ценах на каждый из 6 видов своих панельных коттеджей. Мы
Коммерческая недвижимость
На рынке ритейла в столице, видимо, стало тесно. Так, Евроопт продал свой крупнейший магазин "Короне" (кстати,
Зато в Лошице, возможно,
Хорошо продаются в Минске и помещения под бизнес. Так дважды за неделю цены на такие объекты взлетали в 4 раза: в
А на территории Нацаэропорта продаются
Жилье и инфраструктура
$35 тыс. за готовую квартиру в 15 минутах от метро «Уручье»? Это реально. Мы съездили и
Эксперты
Ремонт
Одна семья показала, как обустроила
ЖКХ
Несогласованность действий коммунальных служб и города в действии... Минчане
Офтоп
Паркинг торгового центра «Галерея Минск»
Редакция Realt.by
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Неделя была странной. Разгар лета, новостей мало. Но чувствуется, что на рынке зреет какая-то странная ситуация. Строительство сокращается, но есть много новых...
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