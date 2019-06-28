Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (24-30 июня 2019 года)

Троллейбусное депо возле Новой Боровой вновь оживает . Возможно, долгострой закончат до конца года. А вот другой долгострой пока и близко не начинал достраиваться. Мы про "Аркадию" Тамбаза. Государство больше волнует вопрос суда над владельцем компании , чем оперативное завершение строительства. Тут как раз в тему 5 работающих лайфхаков для подрядчиков строительства , чтобы не остаться без оплаты за стройку.

В заказнике «Лебяжий» нельзя будет строить ничего, кроме беседок и скамеек. Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина о преобразовании заказника «Лебяжий». Многие нормы существующего законодательства предложено ужесточить.

Земля

С 1 января 2020 года в Беларуси снизят плату за право заключения договоров аренды земельных участков. Не то, что просил бизнес (совсем убрать эту плату), но тоже ничего.

Туризм и отдых

Минчанка уехала в деревню , чтобы разводить лошадей и отстраивать родовое гнездо. Параллельно с мужем ей удалось создать агроусадьбу, которая, на первый взгляд, совершенно не похожа на привычное для всех место отдыха. Сюда приезжают ощутить деревенскую жизнь сполна и просто покататься на лошадях.

Регионы

Брест — лидер областных центров по количеству выставленных на продажу домов — их больше пяти сотен. Мы сделали подборку самых дорогих коттеджей Бреста : с потолочными витражами, бассейнами и удивительными лестницами.

Дачи и частные дома

Гомельский ДСК рассказал о ценах на каждый из 6 видов своих панельных коттеджей. Мы узнали , почему на них до сих пор нет большого спроса.

Коммерческая недвижимость