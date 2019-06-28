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Выплата пенсии лицам, находящимся в больницах сестринского ухода

29.06.2019 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Выплата пенсии лицам, находящимся в больницах сестринского ухода
Статьей 83 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) установлен общий порядок выплаты пенсий – по месту фактического жительства пенсионера, обеспечиваемый через организации почтовой связи или банки (по выбору пенсионера).

Особый порядок выплаты пенсий лицам, находящимся в больницах сестринского ухода, Законом не предусмотрен. В случае нахождения пенсионеров в указанных больницах их пенсия выплачивается без ограничений в полном объеме.

В случае невозможности получения причитающейся пенсионеру пенсии в связи с его нахождением в больнице сестринского ухода, она может выплачиваться по доверенности (статья 87 Закона, статья 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Оплата за содержание пенсионера в данном учреждении осуществляется самим пенсионером либо доверенным лицом.

Заместитель начальника отдела пенсий
и пособий управления социального
обслуживания и пенсионного обеспечения
населения комитета по труду, занятости и
социальной защите Брестского облисполкома
Валентина Викторовна Цуканова

 
 
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Статьей 83 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон) установлен общий порядок
 
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