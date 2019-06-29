Путин прилетел в Минск. Он встретится с Лукашенко и посетит церемонию закрытия II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На эту церемонию его пригласил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет ТАСС .

В Минск Путин прилетел из Братска, где в ночь на воскресенье после возвращения из Японии с саммита G20 провел совещание по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

Путин встречался с Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что главы государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

В пятницу Лукашенко принимал в Минске президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр. Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Беларуси и Таджикистана.

«Есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня. Думаю, подключится к этим переговорам и Владимир Владимирович Путин. Мы сможем поговорить втроем. Думаю, вы не будете против, у нас также есть вопросы в рамках СНГ и ОДКБ, нашего оборонного союза. Словом, скучать мы вам не дадим», — сказал президенту Таджикистана Александр Лукашенко.

II Европейские игры стартовали 21 июня. На открытии Европейских игр Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Церемония закрытия II Европейских игр начнется в 20.00.