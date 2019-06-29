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Лукашенко и Путин провели встречу в резиденции «Заславль» в беседке, подаренной президентом Узбекистана

30.06.2019 19:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла на территории государственной резиденции «Заславль».


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, встреча глав государств проходила в неформальной обстановке. Местом ее проведения была выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Беларуси неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

(Будет дополнено)

 
 
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