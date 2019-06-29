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Лукашенко и Путин провели встречу в резиденции «Заславль» в беседке, подаренной президентом Узбекистана
30.06.2019 19:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла на территории государственной резиденции «Заславль».
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, встреча глав государств проходила в неформальной обстановке. Местом ее проведения была выбрана беседка на территории резиденции, которая была подарена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Беларуси неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон», —
(Будет дополнено)
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Лукашенко и Путин провели встречу в резиденции «Заславль» в беседке, подаренной президентом Узбекистана
«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Беларуси неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали...
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