РЕПОРТАЖ: Приятная мелочь, или Как чеканят белорусские монеты

Источник материала: БелТА

Ровно три года назад, 1 июля 2016 года, впервые в истории независимой Беларуси в кошельках ее жителей зазвенела мелочь: после проведенной деноминации в обращение были выпущены монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля. Несмотря на то, что опыта расплачиваться металлическими дензнаками не было у целого поколения - до этого в последний раз белорусы ими пользовались еще во времена СССР, когда в ходу были советские рубли и копейки, - граждане быстро освоились в новой денежной реальности. Чтобы рассказать и показать, как чеканятся белорусские монеты, Национальный банк Беларуси впервые организовал для журналистов, в том числе корреспондентов БЕЛТА, посещение Московского монетного двора - филиала АО "Гознак", где как раз сейчас изготавливается дополнительный тираж циркуляционных (как их называют специалисты), или разменных монет.

Московский монетный двор - один из двух российских монетных дворов, наряду с действующим в Санкт-Петербурге. Он был основан во время Великой Отечественной войны в 1942 году для выпуска орденов и медалей. Сейчас здесь изготавливают около 90% государственных наград России и 100% российских разменных монет. К московской Олимпиаде 1980 года на предприятии был создан цех памятных монет. Кроме того, здесь чеканятся инвестиционные монеты из драгоценных металлов, а также денежные знаки некоторых иностранных государств. Попасть на предприятие не так-то просто: вход на него и особенно выход с территории отличаются особыми мерами безопасностями.

История монет насчитывает тысячелетия - первые из них, как утверждается, появились еще около 685 года до нашей эры. Изначально они изготавливались из золота и серебра, потом их стали делать из цветных металлов. Сейчас подавляющее большинство разменных монет в мире чеканится из стали, не являются исключением и белорусские. А разные оттенки у монет достигаются с помощью напыления на сталь гальваническим методом тонкого слоя какого-то определенного цветного металла или сплава.

Непосредственно самой чеканке монет предшествует достаточно длительный подготовительный период. Как рассказал главный технолог Московского монетного двора Сергей Боев, прежде всего на предприятие поступает от заказчика - в данном случае от Нацбанка Беларуси - исходный материал: изображения монет с технической спецификацией. На основании этого "исходника" в инструментальном цехе Московского монетного двора изготавливается маточник: цилиндр с нанесенной на него гравюрой, его еще называют оригинальным инструментом. Маточник находится под особым учетом, хранится в специальном опломбированном контейнере, чтобы исключить любой несанкционированный доступ к нему.

На основе маточника для каждой стороны монеты изготавливается рабочий инструмент (штемпель), который проходит строгую процедуру ОТК: максимальное отклонение от эталона допускается не более 0,02 мм. И с помощью этого штемпеля непосредственно производится чеканка монет. Но прежде чем начинается массовая чеканка, изготавливается пробный образец, который также утверждается у заказчика. Во время всего этого процесса (до начала массовой чеканки) учитываются все замечания заказчика, вносятся необходимые исправления.

Стальные заготовки для изготовления монет привозят на московское предприятие с одного из подмосковных заводов. Производство практически полностью автоматизировано, одновременно здесь могут чеканиться разменные монеты различных номиналов. Мы приехали на Московский монетный двор, когда здесь изготавливались двухрублевые белорусские монеты, а также российские монеты номиналом 10 и 5 рублей. На предприятии установлены автоматические линии российского и шведского производителей. Белорусские рубли чеканят на импортном оборудовании.

Впрочем, сам процесс изготовления монет на различных линиях отличается лишь мелкими деталями. Из двухтонного контейнера заготовки, которые поставляются на Московский монетный двор в точности с требуемым размером и весом, перегружаются в бункер, откуда они попадают на специальную распределительную станцию. Из нее по монетопроводу, в котором создается воздушная подушка, позволяющая заготовкам буквально плыть по воздуху, они подаются под чеканочный пресс. Скорость чеканки очень высокая - около 10 единиц в секунду. Отчеканенная монета по другому монетопроводу подается вверх и попадает на станцию выгрузки. В контрольной ячейке наладчик оценивает качество монет, испорченные сразу же отбраковываются. Бракованные монеты сдаются в специальный цех, где у них полностью деформируют гравюру.

Вылетающие из станций выгрузки качественные монеты собираются в специальные металлические ящики, куда их помещается до 50 тыс. штук, а вес достигает 250 кг. Монеты сюда попадают очень горячими, их практически невозможно держать в руках. Работники предприятия давно не обращают внимания на то, что они изготавливают деньги, поэтому относятся к монетам, как к обычной продукции, считают их количество тоннами, а не денежными единицами. Тем не менее к белорусским рублям на предприятии отношение особое. "Ввиду повышенной ответственности заказа белорусские монеты выгружаются в контейнеры меньшей вместимости", - заметил Сергей Боев.

По словам директора Московского монетного двора - филиала АО "Гознак" Константина Крохмаля, заказ Нацбанка Беларуси интересен для предприятия не только с коммерческой, но и с технологической точки зрения. К примеру, двухрублевая белорусская монета представляет собой биметаллическое изделие, то есть оно состоит из двух частей: внутреннего стального диска с медно-никелевым покрытием и наружного кольца с медно-латунным покрытием.

И хотя Московскому монетному двору уже доводилось выпускать биметаллические монеты, белорусская отличается необычным расположением гравюры, которая захватывает собой и внутренний диск, и наружное кольцо. "Это вызывает, конечно, определенные технологические сложности, но одновременно вызывает и интерес, потому что таким образом мы учимся делать все новые и новые изделия", - отметил Константин Крохмаль.

После нанесения гравюр на аверс и реверс (лицевую и оборотную сторону, или, как говорят в народе, орла и решку) монеты подвергаются еще одной процедуре: нанесению надписи на гурт (ребро). Монеты защищаются от подделок весовыми и электропроводными характеристиками, а также точными размерами. Поскольку двухрублевая белорусская монета относится к высокому номиналу, то у нее повышенные степени защиты, в том числе и сложная гуртонадпись, представляющая собой надписи "БЕЛАРУСЬ", разделенные элементами национального орнамента.

Есть отличия и в упаковке белорусских монет. Этот процесс на предприятии тоже полностью автоматизирован и выглядит он так: 100 белорусских двухрублевых монет упаковываются в небольшой пластиковый пакет, для контроля он взвешивается. Затем 10 этих небольших пакетов с монетами упаковываются в один большой пакет, он опять проходит процедуру взвешивания: если количество монет совпадает, то его вес составляет около 5 кг 800 г. На большой пакет наклеивается специальный ярлык с QR-кодом, который содержит все необходимые сведения и упрощает процесс ведения учета в хранилищах. Пять больших пакетов с монетами укладываются в деревянный ящик. Деревянная тара - требование Нацбанка Беларуси, российские монеты, к примеру, упаковываются в картонные коробки.

Помимо двухрублевых монет, в соответствии с заказом на Московском монетном дворе до конца года планируется отчеканить также партии белорусских монет номиналом 1 и 2 копейки. Как рассказал начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Нацбанка Беларуси Александр Тимошенко, дополнительный тираж потребовался из-за того, что достаточно много монет не возвращается из оборота: они теряются, оседают в копилках, иногда их подвергают порче - просверливают и т.д. К примеру, если на 1 января 2017 года вне касс Нацбанка находилось 277 млн штук монет всех номиналов, то на 1 июня 2019 года - уже 585 млн штук. "Это говорит о том, что значительная часть монет не возвращается, и чтобы не возникало их дефицита, Нацбанк заказал новый тираж", - пояснил Александр Тимошенко. Он подчеркнул, что в условиях стабильной экономики и низкой инфляции монеты чеканить выгоднее, чем печатать бумажные банкноты: средний срок изнашиваемости монет составляет 10-15 лет, в то время как банкноты в зависимости от номинала служат от года до 3-5 лет.

Его слова подтвердил и заместитель генерального директора АО "Гознак" Андрей Курятников. "Появление монет можно считать признаком устойчивости валюты, поскольку выпуск монет - дорогое удовольствие для банка", - констатировал он.

Андрей Курятников также сообщил, что данный заказ получен от белорусской стороны на основе международного тендера. Национальный банк Беларуси пригласил к участию в нем нескольких производителей, в том числе европейских. "Предложение "Гознака" полностью соответствовало техническим требованиям Нацбанка Беларуси и было меньшим по цене", - добавил он. Напомним, что первый тираж белорусских монет был отчеканен в Литве и Словакии.

Нацбанк Беларуси не впервые сотрудничает с Московским монетным двором: здесь уже чеканились памятные монеты. К примеру, в недавнем прошлом по заказу белорусской стороны были изготовлены памятные монеты из серебра "Мир глазами детей. 2017".

Во время посещения Московского монетного двора белорусским журналистам удалось увидеть и технологию изготовления монет из драгоценных металлов. В частности, нам показали, как чеканят 50-рублевые монеты "Георгий Победоносец" по заказу Центробанка России из золота 999-й пробы. Вес одной такой монеты - 7,78 г, или четверть унции, они относятся к инвестиционным. Процесс чеканки золотых монет такой же, как и из стали, отличие лишь в исходном материале и, конечно же, в строгости контроля. Работники предприятия убедительно просили нас особенно следить за рукавами одежды, чтобы случайно в них ничего не закатилось. А такие нелепые случаи, как утверждают старожилы Московского монетного двора, были. К счастью, наше посещение этого необычного производства завершилось без происшествий.

Эдуард ПИВОВАР,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-