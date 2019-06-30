Система мгновенных платежей с 1 июля запущена в опытно-промышленную эксплуатацию

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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 июля начинается опытно-промышленная эксплуатация системы мгновенных платежей (СМП), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Сервис разработан Национальным банком вместе с банковским сообществом. С 1 января он находился в опытной эксплуатации с участием 10 банков. С 1 по 31 июля для апробирования новой технологии система будет работать в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

В этот период технический оператор системы - Белорусский межбанковский расчетный центр - не будет взимать плату с банков - участников СМП за проведение расчетов по мгновенным платежам. При этом возможно установление банками - участниками СМП тарифов для своих клиентов за пользование данным сервисом.

С 1 августа система мгновенных платежей будет введена в промышленную эксплуатацию.

Система мгновенных платежей является инновационной и позволит клиентам банков оплачивать товары, работы, услуги, исполнять обязательства перед бюджетом в белорусских рублях в режиме реального времени 24 часа в сутки семь дней в неделю без выходных и праздничных дней. Участие банков в СМП будет добровольным, а конкретные условия мгновенных платежей определяются в договоре, заключенном с плательщиком.

Внедрение СМП является очередным шагом по совершенствованию платежной системы Беларуси с учетом мировых тенденций, так как позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и эффективным способом, отметили в Нацбанке.-0-