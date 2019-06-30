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Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля

01.07.2019 07:15 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Среди сигарет ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" на 4 копейки подорожают "Магнат", "Минск", "Премьер". На такую же сумму подорожают некоторые виды сигарет NZ и Queen. Станут дороже на 5 копеек Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure. Поднимутся в цене на 10 копеек Vogue.

ООО "Табак-Инвест" повысит цены на сигареты "Корона" и "Форт" (на 2 копейки), два вида LD Club (на 1 копейку), некоторые виды Monte Carlo и Camel (на 5 копеек). От 6 до 10 копеек составит подорожание сигарет Winston Super Slims, от 1 до 6 копеек - Sobranie.

Из ввозимых компанией "Беларусьторг" на Br1 подорожают Sobranie Colours, на 10 копеек - Davidoff, на 5 копеек - Winston XS Purple Impulse

"Энерго-Оил" не будет повышать цены на сигареты с 1 июля.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам. Среди...
 
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