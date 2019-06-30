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Кадровые перестановки в «Белгоспищепроме» продолжатся: освобождается кресло председателя

01.07.2019 09:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перестановки в «Белгоспищепроме» с назначением заместителем председателя госконцерна «Белгоспищепром» Ии Малкиной не закончились. Как сообщили TUT.BY, три несвязанных друг с другом источника, в ближайшее время освободится и кресло председателя концерна.


Александр Забелло (слева). Фото: TUT.BY

Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло, продолжит карьеру на дипломатической службе. «Забелло едет послом в Казахстан. На него уже получен агреман», — рассказал один из собеседников TUT.BY.

В концерне на запрос TUT.By не ответили. 

Нынешний посол Беларуси в Казахстане, Анатолий Ничкасов, занимает этот пост с сентября 2013 года.

Напомним, Забелло возглавил концерн «Белгоспищепром» в 2012 году. Концерн объединяет предприятия ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: алкогольной, табачной, сахарной, кондитерской, масложировой. Из последних громких инициатив концерна стала попытка переформатировать алкогольный рынок страны, усилив монополию государства. Новые инициативы по развитию алкогольной отрасли, включающие наделение концерна «Белгоспищепром» широкими полномочиями по регулированию рынка алкоголя, в итоге не прошли.

 
 
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Перестановки в «Белгоспищепроме» с назначением заместителем председателя госконцерна «Белгоспищепром» Ии Малкиной не закончились. Как сообщили TUT.BY, три...
 
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