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Кадровые перестановки в «Белгоспищепроме» продолжатся: освобождается кресло председателя
01.07.2019 09:48 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перестановки в «Белгоспищепроме» с
Председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло, продолжит карьеру на дипломатической службе. «Забелло едет послом в Казахстан. На него уже получен агреман», — рассказал один из собеседников TUT.BY.
В концерне на запрос TUT.By не ответили.
Нынешний посол Беларуси в Казахстане, Анатолий Ничкасов, занимает этот пост с сентября 2013 года.
Напомним, Забелло возглавил концерн «Белгоспищепром» в 2012 году. Концерн объединяет предприятия ключевых отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности: алкогольной, табачной, сахарной, кондитерской, масложировой. Из последних громких инициатив концерна стала попытка
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