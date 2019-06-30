Источник материала: realt.by

В августе 2018 года «А-100 Девелопмент» открыла продажи коттеджей в ЖК «Зеленая гавань», на сегодня купить можно не только дома, но и квартиры в таунхаусах и лайнхаусах. Realt.byсъездил к белорусским гольф-полям, чтобы посмотреть, как выглядит жилье под Минском, которое продают от $1700 за «квадрат».

Что нужно знать о проекте

ЖК «Зеленая гавань» строится в 3,5 км от столицы, бок о бок с гольф-полями чемпионского класса . Ранее на этом месте задумывался элитный поселок «Гринвич», но дальше дерзких планов и нескольких «коробок» дело не сдвинулось. Застройщик обанкротился, а сказка о поселке для миллионеров разбилась о жестокую белорусскую реальность.

Однако лакомый участок в лесу незамеченным не остался. Вскоре площадка перешла другому застройщику. Им стала компания «Зеленая гавань», которая впоследствии вошла в состав «А-100 Девелопмент», известной такими громкими проектами, как «Новая Боровая», «Пирс» и проект-загадка в центре Минска «Депо».

Традиционно, простым путем застройщик не пошел, пообещав белорусам нечто новенькое – жилой комплекс в едином скандинавском стиле, без проблем с дорогами и коммуникациями, своей школой и садами. В Минском пригороде такого еще не строили.