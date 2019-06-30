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От $1700 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

01.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В августе 2018 года «А-100 Девелопмент» открыла продажи коттеджей в ЖК «Зеленая гавань», на сегодня купить можно не только дома, но и квартиры в таунхаусах и лайнхаусах. Realt.byсъездил к белорусским гольф-полям, чтобы посмотреть, как выглядит жилье под Минском, которое продают от $1700 за «квадрат».

Что нужно знать о проекте

ЖК «Зеленая гавань» строится в 3,5 км от столицы, бок о бок с гольф-полями чемпионского класса. Ранее на этом месте задумывался элитный поселок «Гринвич», но дальше дерзких планов и нескольких «коробок» дело не сдвинулось. Застройщик обанкротился, а сказка о поселке для миллионеров разбилась о жестокую белорусскую реальность.

Однако лакомый участок в лесу незамеченным не остался. Вскоре площадка перешла другому застройщику. Им стала компания «Зеленая гавань», которая впоследствии вошла в состав «А-100 Девелопмент», известной такими громкими проектами, как «Новая Боровая», «Пирс» и проект-загадка в центре Минска «Депо».

Традиционно, простым путем застройщик не пошел, пообещав белорусам нечто новенькое – жилой комплекс в едином скандинавском стиле, без проблем с дорогами и коммуникациями, своей школой и садами. В Минском пригороде такого еще не строили.  


От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

На двух сотнях гектаров дорогой земли под Минском застройщик запроектировал коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы, многоквартирное жилье и все, что нужно для автономной жизни за городом – асфальтированные дороги, коммуникации, школу, детские сады, магазины, рестораны, детские и спортивные площадки. По задумке уже через 10 лет здесь будет проживать 16 тыс. человек [что сравнимо с населением города Смолевичи]. Справедливости ради, пока «А-100 Девелопмент» удавалось реализовывать задуманное практически на 100%, однако будет ли похожа «Зеленая гавань» на картинки, говорить рано – территория только обретает свой характер.

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

Первые коттеджи сдадут до конца года, один из них купила Светлана Шевлик

На площадке уже кипит работа, основной упор сделан на малоэтажную застройку [это первая очередь строительства]. «Коробки» нескольких десятков коттеджей уже почти готовы, эти дома должны сдать до конца года. 

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

Помимо коттеджей, первая очередь строительства предусматривает возведение уже знакомых белорусам таунхаусов и [пока] неизвестных лайнхаусов. В чем различия:

– Лайнхаусы – это монолитные дома, состоящие из нескольких двухуровневых частных домов общей площадью до 150 квадратных метров со свободной планировкой, отдельными входами, террасами и личными участками. Имеют вид целостного дома, но разделены на квартиры. Все окна – в пол, – пояснили представители «А-100 Девеломпент».

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

Лайнхаусы уже есть в продаже, но их строительство пока не началось. Единственное, что известно – они появятся в квартале частной застройки прямо у бульвара. Купить коттедж в «Зеленой гавани» сегодня можно от $1700 за «квадрат», метр квадратный в лайнхаусах и таунхаусах будет стоить примерно столько же.

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

К слову, фасадные решения всего квартала будут выполнены в едином стиле, а вот интерьер – дело вкуса каждого собственника. Малоэтажная застройка сдается с черновой отделкой, чтобы каждый покупатель мог реализовать свое видение идеального загородного дома.

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

Цены на квартиры в «Зеленой Гавани» сравнимы с ценами на жилье в «Новой Боровой»

Многоквартирная застройка и социальные объекты – следующая очередь реализации проекта. В данный момент архитекторы прорабатывают фасадные решения детских садов и школы. Архитектура жилья уже вырисовалась. Пока секреты района не раскрываются, но на сегодня можно сказать точно – многоквартирный квартал будет выполнен в общей стилистике комплекса. Фасады пестрить не будут: в архитектуре используются сдержанные сложные оттенки и фактуры, прослеживаются скандинавские нотки. Со слов представителей «А-100 Девелопмент», уровень цен на квартиры в «Зеленой гавани» будет сопоставим со стоимостью жилья в «Новой Боровой».

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

Деревья из «Зеленой Гавани» пересаживают в «Новую Боровую»

Новый район строится прямо в лесу, и чтобы деревья не вырубать, застройщик пересаживает их во дворы своих других комплексов, которым с зеленью повезло значительно меньше.

Так, березки из «Зеленой гавани» переезжают ближе к Минску – сейчас взрослые деревья пересаживают в квартал FORrest жилого комплекса «Новая Боровая». При этом «А-100 Девеломпент» старается максимально сохранить зелень и на участках «Зеленой Гавани». Для строителей стоит задача сохранить как можно больше деревьев в качестве естественных зеленых щитов между домами.

От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей

Интересный факт

В интервью Realt.by директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик призналась, что задумала переезд. Вскоре на личной странице Светланы в Instagram появился пост с порога будущего дома. Оказалось, директор крупной строительной компании купила коттедж в ЖК «Зеленая гавань».К слову,это уже второй проект «А-100 Девелопмент», где Светлана Шевлик приобретает жилье. В данный момент глава компании живет в мансардной квартире в «Зеленом Бору» – одном из первых проектов застройщика. Светлана признается, что жилые комплексы других строительных компаний она для покупки не рассматривает.


От 00 за "квадрат". Как выглядит жилой комплекс, который «А-100 Девелопмент» строит возле гольф-полей
 
Теги: Минск
 
 
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В августе 2018 года «А-100 Девелопмент» открыла продажи коттеджей в ЖК «Зеленая гавань», на сегодня купить можно не только дома, но и квартиры в таунхаусах и...
 
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