Почему Европу так волнует смертная казнь в Беларуси? Объясняем за 4 минуты

Источник материала: Tut.by

Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами. Но почему так произошло и что мешает Минску пойти навстречу требованиям ЕС? Об этом в очередном выпуске « Разжевано ».