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Почему Европу так волнует смертная казнь в Беларуси? Объясняем за 4 минуты
01.07.2019 11:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами. Но почему так произошло и что мешает Минску пойти навстречу требованиям ЕС? Об этом в очередном выпуске «
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В новом выпуске «Разжевано» объясняем, почему ЕС так озабочен смертной казнью в Беларуси и почему Минск не хочет уступать.
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