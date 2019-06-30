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Почему Европу так волнует смертная казнь в Беларуси? Объясняем за 4 минуты

01.07.2019 11:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Смертная казнь в Беларуси стала одним из главных раздражителей в отношениях нашей страны с европейскими структурами. Но почему так произошло и что мешает Минску пойти навстречу требованиям ЕС? Об этом в очередном выпуске «Разжевано».

 
Теги: Минск
 
 
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В новом выпуске «Разжевано» объясняем, почему ЕС так озабочен смертной казнью в Беларуси и почему Минск не хочет уступать.
 
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