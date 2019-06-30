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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года
01.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередная неделя прошла под знаком полного отсутствия какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. За неделю индекс цен на
Отсутствие каких-либо ценовых колебаний на вторичном рынке жилья уже стало нормой, теперь эту тенденцию «подхватил» и объём предложения. За неделю количество выставленных на продажу квартир не изменилось, немного выросла доля 2- и 3-комнатных квартир, а 1- и 4-комнатных стало меньше.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 1 июля следующим образом:
Для Октябрьского района неделя прошла без изменений, ещё в двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Советском оно составило 0,3%, а во Фрунзенском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,9%) и Ленинском (+0,5%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 780 $/м2 (-0,2%), Витебск – 604 $/м2 (-0,2%), Гомель – 618 $/м2 (-0,7%), Гродно – 699 $/м2 (-0,4%), Могилев – 616 $/м2 (+0,9%),
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,5% и составляет 2717 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1641 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1002 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 24 июня по 1 июля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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