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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

01.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очередная неделя прошла под знаком полного отсутствия какой-либо динамики на вторичном рынке жилья белорусской столицы. За неделю индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет 1345 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

В отличие от "вторички" цены на новостройки продолжают двигаться вверх. За последние 7 дней средняя цена квартир на первичном рынке жилья Минска выросла на 0,4% и составила 1277 $/м2. Это максимальная отметка за 3,5 года.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

Отсутствие каких-либо ценовых колебаний на вторичном рынке жилья уже стало нормой, теперь эту тенденцию «подхватил» и объём предложения. За неделю количество выставленных на продажу квартир не изменилось, немного выросла доля 2- и 3-комнатных квартир, а 1- и 4-комнатных стало меньше.

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке выросло на 7%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 1 июля следующим образом: 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

Незначительный рост цен наблюдался у 1-комнатных и 2-комнатных квартир, динамика у других типов была нулевой.

Изменение цен в районах Минска на 1 июля выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

Для Октябрьского района неделя прошла без изменений, ещё в двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Советском оно составило 0,3%, а во Фрунзенском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,9%) и Ленинском (+0,5%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 июня - 1 июля 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 780 $/м2 (-0,2%), Витебск – 604 $/м2 (-0,2%), Гомель – 618 $/м2 (-0,7%), Гродно – 699 $/м2 (-0,4%), Могилев – 616 $/м2 (+0,9%),

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц выросла на 0,5% и составляет 2717 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,4% и составляет 1641 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,6% и составляет 1002 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 24 июня по 1 июля 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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