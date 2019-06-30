Индия и Китай прокредитуют резидентов особой экономической зоны под Оршей

Источник материала: Tut.by

Госбанки Индии и Китая могут быть залогодержателями права аренды земельных участков на территории особой экономической зоны «Бремино-Орша». Это следует из постановления правительства № 416, которым определены меры по реализации указа от 21 марта 2019 г. № 106 «О создании особой экономической зоны «Бремино-Орша».



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Совмин утвердил перечень банков, которые могут быть залогодержателями права аренды земельных участков на территории ОЭЗ при заключении ими с управляющей компанией зоны «Бремино групп» и другими резидентами договоров займа и (или) кредитных договоров. В этот перечень вошли Государственный банк развития Китая, а также Экспортно-импортные банки Китая и Индии.

«Бремино групп» является управляющей компанией ОЭЗ и уже стала ее первым резидентом. Наряду с этой компанией органом управления особой экономической зоны «Бремино-Орша» является госучреждение «Администрация свободной экономической зоны «Витебск», которое, в частности, будет выдавать заключения о назначении товаров, сырья, оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, ввозимых в Беларусь для реализации инвестпроектов в особой экономической зоне. Затраты администрации СЭЗ «Витебск» будет компенсировать «Бремино групп».

Особая экономическая зона создается в поселке Болбасово Оршанского района, где «Бремино групп» начала возводить крупный торгово-логистический комплекс. В ОЭЗ «Бремино-Орша» будет действовать специальный правовой режим сроком действия 50 лет. В отношении резидентов ОЭЗ, в частности, применяются нулевые ставки налога на прибыль сроком на девять лет, налога на недвижимость — на 20 лет, налога на дивиденды — до 1 января 2033 года. Также вводятся нулевые ставки офшорного сбора; НДС при вывозе произведенных товаров за пределы Евразийского экономического союза; НДС при реализации, сдаче в аренду (лизинг) резидентами объектов недвижимости до 1 января 2033 г.; 5% на роялти (вознаграждение за использование авторских прав, патентов, торговых марок и брендов) до 1 января 2028 года. Более подробный перечень можно посмотреть на сайте sez.bremino.by.

«Бремино-Орша» состоит из двух секторов — промышленного и логистического. В промышленном секторе предполагается разместить производства бытовой техники и электроники, фармацевтической продукции и препаратов, пищевых продуктов (кофе, чай, рис и т. д.), автозапчастей и аксессуаров, парфюмерии и косметики, бытовой химии, игрушек, ювелирных изделий, спортивных одежды и товаров, товаров для дома и интерьера.

Помимо производства, на территории «Бремино-Орша» разместятся также магазины готовой продукции, шоу-румы, складские помещения, бизнес-центр и паркинг.

Логистический сектор ОЭЗ будет включать автомобильный, железнодорожный и авиатерминалы. Автомобильный терминал начал свою работу в феврале 2019 года. В его составе 10 тыс. кв. м складских помещений класса «А» (склад общего пользования, таможенный склад, склад временного хранения), 15 грузовых рамп в таможенной зоне, стоянка для грузового автотранспорта на 200 машино-мест, отделение банка и офисные помещения. Железнодорожный и авиатерминалы сейчас находятся на стадии реконструкции.

Сейчас на территории «Бремино-Орша» круглосуточно работает ведомственный пункт таможенного оформления, фитосанитарная и ветеринарные службы, банковское отделение, страховой агент и офис таможенных брокеров.

Общая площадь застройки мультимодального комплекса «Бремино-Орша» — 230 га. Срок окончания всего проекта намечен на конец декабря 2023 года. Общие затраты на создание комплекса оцениваются примерно в 350 млн рублей, следует из программы развития Оршанского района.

В Беларуси с 2015 года в режиме особой экономической зоны функционирует китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Таким образом, «Бремино-Орша» стала второй ОЭЗ, действующей в Беларуси.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, возможность создания в государствах союза территориальных особых экономических зон строго ограничена: три такие зоны могут быть созданы в России, две — в Беларуси, по одной — в Армении, Казахстане, Кыргызстане.