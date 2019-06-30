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«Может стать частью электронной медицины». Президенту Армении в ПВТ показали электронный паспорт легких

01.07.2019 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парк высоких технологий в понедельник посетил президент Армении Армен Саркисян. Как сообщла пресс-служба ПВТ, он встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским.

«Мы приехали к вам набраться опыта», — подчеркнул вначале встречи в ПВТ президент Армении.

Армену Саркисяну показали проекты компании «Солар ЛС»: лазеры для онлайн-контроля химического состава руды, оборудование для мелких хирургических операций и трансплантации органов.

Сегодня более 3 тысяч предприятий по всему миру используют белорусские лазерные системы. Половина самолетов на рынке промаркированы лазерами резидента ПВТ. Компания с 30-летним опытом в прошлом году вступила в Парк. «Что изменилось после вступления в ПВТ?» — поинтересовался президент Армении. «Всё! Сейчас мы можем привлекать для работы самых лучших специалистов со всего мира», — ответил представитель компании.

«Они у нас растут, как грибы», — прокомментировал резкий рост компаний и стартапов в Парке Всеволод Янчевский.

Также делегация из Армении потестировала электронный паспорт легких. Одному из членов делегации измерили уровень шума в легких с помощью смартфона и электронного стетоскопа стартапа Lung Passport. «Это может стать частью электронной медицины», — рассказал о своих впечатлениях от стартапа Армен Саркисян.

Заинтересовали президента и разработки в области нанотехнологий — материалы для солнечных панелей и спутников компании «Изовак». Агростартап Onesoil показал технологию «оцифровки» фермерских полей по всему миру.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский продемонстрировал Армену Саркисяну виртуальную таблицу Менделеева, подчеркнув, что Беларусь может стать одним из первых государств в мире, которая начнет проводить школьные уроки с помощью виртуальной реальности.

«Самая главная вещь — сделать образование интересным. Виртуальные технологии, конечно, далеко не все проблемы решат, но они могут сделать уроки и лекции более живыми и понятными. В этой сфере мы делимся опытом с разными странами», — подчеркнул Всеволод Янчевский.

«По выставке всех этих IT-решений видна чуткая и стратегическая поддержка IT-отрасли. Впечатляет очень широкий спектр разработок. От агрокультуры до авиационных технологий», — поделился впечатлениями от визита в ПВТ президент Армении Армен Саркисян.

 
 
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Парк высоких технологий в понедельник посетил президент Армении Армен Саркисян. Как сообщла пресс-служба ПВТ, он встретился с директором ПВТ Всеволодом Янчевским.
 
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