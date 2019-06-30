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Что меняется в Беларуси с 1 июля?

01.07.2019 14:27 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси дорожает сотовая связь, вырастут пенсии военным, «потяжелеют» жировки. Что меняется с 1 июля в стране, расскажет БДГ.

Стоимость ЖКУ повышается

С 1 июня в Беларуси повысили субсидируемые тарифы на тепловую энергию – отопление и обогрев воды, то есть в июле жители страны получат жировки с новыми, повышенными ценами. Тарифы выросли с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти жилищно-коммунальные услуги остался на прежнем уровне – 88,99 рубля за 1 Гкал.  

Напомним, что с учетом повышения тарифов с 1 января этого года, жители Беларуси в 2019 году будут возмещать около 80,5% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Поднимут пенсии военным

Военным пенсионерам стали платить пенсии на 5,5% больше, чем в июне. Повышение связано с тем, что власти отменили корректирующий коэффициент 0,95, который действовал с 1 января по 30 июня 2019 года согласно Указу от 31 августа 2017 года № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан».

Продлено обращение чеков «Имущество»

C 1 июля вступило в силу постановление Правительства от 28 февраля 2019 года № 134. Совет Министров продлил срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» по 31 декабря 2020 года.

Обменять чеки «Имущество» на акции можно через «Беларусбанк» по месту жительства, где открыты специальные чековые счета граждан.

Дорожают сигареты

ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" повышает на 4 копейки сигареты "Магнат", "Минск", "Премьер», а также некоторые виды сигарет NZ и Queen, на 5 копеек Pall Mall Demi Blue и Pall Mall Demi Azure, на 10 копеек подорожают сигареты Vogue. 

ООО "Табак-Инвест" повысит цены на сигареты "Корона" и "Форт" на 2 копейки, на 1 копейку на два вида LD Club , на 5 копеек на некоторые виды Monte Carlo и Camel, от 6 до 10 копеек подорожают сигарет Winston Super Slims, от 1 до 6 копеек - Sobranie. 

Из импортных сигарет, которые ввозит "Беларусьторг" на 1 рубль подорожают Sobranie Colours, на 10 копеек - Davidoff, на 5 копеек - Winston XS Purple Impulse. "Энерго-Оил" не будет повышать цены на сигареты с 1 июля.

Снижены экспортные цены на нефть

Беларусь с 1 июля снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 июня 2019 года №431.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $110,4 до $100,3 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизилась с $60,7 до $55,1 за 1 т, на товарные бензины - с $33,1 до $30 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составляет $30 за 1 т (была $33,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Сотовые операторы поднимают цены

Операторы velcom | A1 и МТС увеличили цену своих услуг на 4,3%.

Оператор МТС объяснил повышение тарифов тем, что развивает инфраструктуру для повышения качества услуг. velcom | A1 отметил, что повышение цен не коснется абонентской платы на некоторых тарифных планах, пакетов интернет-трафика в роуминге и ежемесячных платежей за оборудование по договорам с оплатой в рассрочку, которые были заключены до 1 июля.

Централизованное тестирование закончится 1 июля – в этот день абитуриенты сдадут тесты по всемирной истории. С 10 июля начнется выдача сертификатов по ЦТ, а с 12 июля белорусские вузы начнут принимать документы от абитуриентов.

Изменения Закона о госзакупках

С 1 июля в Беларуси меняются правила госсзакупок. В документе определено, что процедура госзакупки длится от принятия решения о ее проведении до заключения договора либо отмены процедуры или признания ее несостоявшейся, если иное не установлено Законом о госзакупках.

Скорректировано понятие госзакупки. Оно отличается от понятия процедуры госзакупки и включает в том числе отношения, связанные с исполнением договора.

Нововведения создают условия для противодействия коррупции и упрощения проведения процедур госзакупок как для заказчика, так и для участника госзакупки.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси дорожает сотовая связь, вырастут пенсии военным, «потяжелеют» жировки. Что меняется с 1 июля в стране, расскажет БДГ. Стоимость ЖКУ повышается
 
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