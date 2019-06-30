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Евро значительно просел, доллар и российский рубль пока растут

01.07.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

На старте торгов доллар в Беларуси подорожал на 0,02 копейки и пока стоит 2,0435 рубля.

Евро потерял 1,03 копейки и на данный момент стоит 2,3148 белорусского.

Российский рубль подорожал на 0,13 копейки и торгуется по 3,2400 за сотню.

В пятницу доллар не менялся в цене. Как стоил 2,0445 белорусского рубля, так и остался. Евро прибавил 0,21 копейки и вырос до 2,3251 белорусского рубля. Российский рубль скинул 0,37 копейки и стал стоить 3,2387 белорусского.

https://people.onliner.by/2019/07/01/kurs-1432

 
 
Ссылка на источник 24
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