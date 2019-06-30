На старте торгов доллар в Беларуси подорожал на 0,02 копейки и пока стоит 2,0435 рубля.
Евро потерял 1,03 копейки и на данный момент стоит 2,3148 белорусского.
Российский рубль подорожал на 0,13 копейки и торгуется по 3,2400 за сотню.
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Евро значительно просел, доллар и российский рубль пока растут
01.07.2019 — Новости Экономики | Единство
Источник материала: Единство
На старте торгов доллар в Беларуси подорожал на 0,02 копейки и пока стоит 2,0435 рубля.
Евро потерял 1,03 копейки и на данный момент стоит 2,3148 белорусского.
Российский рубль подорожал на 0,13 копейки и торгуется по 3,2400 за сотню.
В
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