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Банк развития может получить мораторий на выплату дивидендов на 5 лет

01.07.2019 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство Беларуси рассматривает вопрос о введении пятилетнего моратория на выплаты дивидендов Банком развития Республики Беларусь (БРРБ). Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Банке развития TUT.BY подтвердили данную информацию. Там пояснили, что мораторий на выплату дивидендов заложен в проект нового мандата банка. «Это один из источников самокапитализации — вместо того, чтобы потом довкладывать капитал в банк под рост бизнеса», — пояснили в БРРБ,

Правительство Беларуси уже несколько раз предоставляло госбанку поддержку в виде вливаний капитала. В частности, вливания капитала ежегодно предоставлялись в период 2012—2015 гг., а в 2016 году банк увеличил капитал путем капитализации прибыли. И хотя в 2018 году изначально не предвиделось никаких вливаний капитала, правительство предоставило банку 245 млн рублей (около 120 млн долларов) для поддержки лизингового сегмента и коэффициента капитала, говорится в сообщении S&P Global Ratings.

В настоящее время правительство намерено расширить полномочия БРРБ. «Мы также понимаем, что в дальнейшем Банк развития, возможно, будет заниматься отбором потенциальных инвестиционных проектов в Беларуси (причем не только тех, которые банк будет реализовывать напрямую), опираясь на накопленный опыт», — отмечают в S&P Global Ratings. В целом, предполагают аналитики агентства, «направленность деятельности банка по-прежнему будет ориентирована главным образом на финансирование крупных капиталоемких проектов, а также на поддержу экспорта и сектора малого и среднего предпринимательства».

Активы Банка развития за 2018 год выросли на 28,3% — до 7,88 млрд рублей, а обязательства — на 29,5%, до 5,75 млрд рублей. Чистая прибыль БРРБ составила 327,1 млн рублей, что на 43,3% больше по сравнению с 2017 годом. Собственный капитал БР вырос на 24,7% — до 2,13 млрд рублей.

С момента создания БРРБ государство являлось его 100%-ным конечным собственником. В настоящее время правительство напрямую контролирует 96,2% капитала банка, при этом доля «Беларуськалия» составляет чуть менее 3,8%, а доля Нацбанка — 0,01%.

 
 
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В 2018 году изначально не предвиделось никаких вливаний капитала, правительство предоставило банку 245 млн рублей для поддержки лизингового сегмента и коэффициента...
 
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