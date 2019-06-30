У автохолдинга «Атлант-М» сменился гендиректор

Источник материала: Tut.by

С 1 июля новым генеральным директором автохолдинга «Атлант-М» стал Игорь Сукач. По решению собрания акционеров он сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея Савицкого. Об этом говорится в сообщении компании.



Игорь Сукач (слева) и Сергей Савицкий. Фото: пресс-служба «Атлант-М»

«Атлант-М» был создан в 1991 году. Его акционерами являются Сергей Савицкий, Олег Хусаенов и Игорь Мальгин. На начало 2019 года в состав холдинга входили 18 автоцентров в Беларуси, Украине и России. В «Атлант-М» работает более 2 тысяч человек.

Игорь Сукач известен на белорусском рынке как опытный топ-менеджер: на протяжении 17 лет он руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», Сукач пришел в холдинг на позицию исполнительного директора.

Сергей Савицкий назвал «текущую смену CEO (…) естественным процессом эволюционного развития компании».

— Когда в 2011 году я вступал в должность гендиректора, акционеры ставили передо мной несколько стратегических целей и задач, одной из которых было в том числе формирование новой элиты холдинга и обновление команды директоров. Свою миссию я считаю выполненной, — сказал Савицкий. — Мы выстояли в очередной кризис, разработали и успешно реализуем стратегию «Разворот бизнеса в РОСТ», и теперь логично, что на новый этап развития компании мы пригласили независимого генерального директора.

По словам акционера «Атлант-М», у компании есть сильная рыночная позиция в Беларуси и Украине, создан хороший потенциал для дальнейшего роста и развития, в том числе через внедрение новых технологий и сделки M&A.

— Холдинг открыт к кооперации, причем не только в офлайн, но и в онлайн-проектах. Основная задача, которую мы как акционеры ставим перед Игорем Сукачем — это разработка и реализации новой стратегии «Аватар «Атлант-М». Аватар в нашем понимании — это цифровой двойник, и суть новой стратегии — это цифровая трансформация «Атлант-М», объединение текущей и цифровой модели бизнеса с целью встраивания компании в новую реальность, — заключил Сергей Савицки.