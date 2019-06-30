ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У автохолдинга «Атлант-М» сменился гендиректор

01.07.2019 17:26 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 1 июля новым генеральным директором автохолдинга «Атлант-М» стал Игорь Сукач. По решению собрания акционеров он сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея Савицкого. Об этом говорится в сообщении компании.


Игорь Сукач (слева) и Сергей Савицкий. Фото: пресс-служба «Атлант-М»

«Атлант-М» был создан в 1991 году. Его акционерами являются Сергей Савицкий, Олег Хусаенов и Игорь Мальгин. На начало 2019 года в состав холдинга входили 18 автоцентров в Беларуси, Украине и России. В «Атлант-М» работает более 2 тысяч человек.

Игорь Сукач известен на белорусском рынке как опытный топ-менеджер: на протяжении 17 лет он руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», Сукач пришел в холдинг на позицию исполнительного директора.

Сергей Савицкий назвал «текущую смену CEO (…) естественным процессом эволюционного развития компании».

— Когда в 2011 году я вступал в должность гендиректора, акционеры ставили передо мной несколько стратегических целей и задач, одной из которых было в том числе формирование новой элиты холдинга и обновление команды директоров. Свою миссию я считаю выполненной, — сказал Савицкий. — Мы выстояли в очередной кризис, разработали и успешно реализуем стратегию «Разворот бизнеса в РОСТ», и теперь логично, что на новый этап развития компании мы пригласили независимого генерального директора.

По словам акционера «Атлант-М», у компании есть сильная рыночная позиция в Беларуси и Украине, создан хороший потенциал для дальнейшего роста и развития, в том числе через внедрение новых технологий и сделки M&A.

— Холдинг открыт к кооперации, причем не только в офлайн, но и в онлайн-проектах. Основная задача, которую мы как акционеры ставим перед Игорем Сукачем — это разработка и реализации новой стратегии «Аватар «Атлант-М». Аватар в нашем понимании — это цифровой двойник, и суть новой стратегии — это цифровая трансформация «Атлант-М», объединение текущей и цифровой модели бизнеса с целью встраивания компании в новую реальность, — заключил Сергей Савицки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля новым генеральным директором автохолдинга «Атлант-М» стал Игорь Сукач. По решению собрания акционеров он сменит руководившего компанией с 2011 года Сергея...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Банк развития может получить мораторий на выплату дивидендов на 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика