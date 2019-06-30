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Советы по развитию предпринимательства в регионах хотят сделать эффективнее

01.07.2019 18:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Советы по развитию предпринимательства в регионах хотят сделать эффективнее
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советы по развитию предпринимательства в регионах хотят сделать эффективнее и результативнее. Это предусмотрено проектом постановления Совета Министров о типовом положении об областном (районном) совете по развитию предпринимательства, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

В обосновании Минэкономики отмечается, что из-за отсутствия единого порядка регулирования деятельности советов на законодательном уровне работа советов в прежнем формате не позволяет им работать эффективно. Деятельность советов носит разрозненный характер. Их цели и задачи, составы, регламент работы могут существенно отличаться даже в границах одной области.

Не во всех положениях о советах обозначено, что задачами должно быть рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса. Аналогичная ситуация наблюдается в вопросах формирования составов советов. В отдельных областях практически все советы возглавляют представители бизнеса, в отдельных - руководители либо замы руководителей исполкомов. В некоторых советах представители госорганов представлены в превалирующем большинстве (в одном из действующих советов из 11 членов лишь один представляет бизнес).

По мнению разработчиков постановления, советы по развитию предпринимательства должны являться постоянно действующим консультативным и совещательным органом при председателе областного (районного) исполнительного комитета. Они должны создаваться для диалога бизнеса и госорганов, оперативного решения проблем бизнеса.

Чтобы урегулировать проблемные вопросы, разработано типовое положение о советах. Оно определяет единые цели, задачи, регламент работы, права членов совета, порядок формирования его состава. Председателем совета предлагается определить главу исполнительного комитета либо его заместителя, ответственного за развитие экономики, замом - представителя частного бизнеса.

Со вступлением в силу проекта постановления при исполкомах будет только одна диалоговая площадка - совет по развитию предпринимательства и упразднен общественно-консультативный совет по развитию предпринимательства.

В Минэкономики полагают, что принятие постановления позволит повысить эффективность и результативность работы советов по развитию предпринимательства на локальном уровне, а также повысит уровень ответственности местной власти за принятие решений, которые влияют на условия ведения бизнеса в регионах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советы по развитию предпринимательства в регионах хотят сделать эффективнее и результативнее. Это предусмотрено проектом...
 
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