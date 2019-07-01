"Давления на поставщиков не было". Евроторг судится с МАРТ из-за обвинений в недобросовестной конкуренции

«Евроторг»: в деле нет ни одного сообщения от сотрудников компании

По доказательной части у «Евроторга» также есть вопросы к МАРТ. Со слов адвоката, понятие «недобросовестная конкуренция» предполагает наличие действий со стороны субъекта, однако в деле нет доказательств того, что «Евроторг» осуществлял какие-либо действия, направленные на доминирование над конкурентами:

– Материалы не содержат ни одного официального письма, ни одного сообщения в Viber, Telegramm или иных мессенджерах, никаких протоколов встреч и других документов, которые бы исходили непосредственно от компании «Евроторг» или ее сотрудников.

Все, что приобщено к делу со стороны МАРТ и на чем основана доказательная база – это переписка представителей «Широких» с менеджерами поставщиков. Прямой переписки с сотрудниками «Евроторга» в деле нет. Кроме того, даже в переписках «Широких» с поставщиками не говорится о прямых требованиях «Евроторга» повлиять на розничные цены сети «Широких».

– Сотрудники этих компаний даже не подтверждают факт знакомства с кем-нибудь из «Евроторга», кто мог дать им эту информацию. Этого нет. Все эти письма и сообщения, которые легли в основу Решения, не доказывают того, что именно «Евроторг» требовал приостановить отгрузку в адрес «Широких», передать компании, чтобы они повысили свои розничные цены, или повысить оптовые цены для них. Напротив, все сотрудники, с кем велась переписка, в ходе проверки МАРТ отрицали факт какой-либо коммуникации с компанией «Евроторг».

«Евроторг»: все поставщики официально отрицают давление

Вместе с тем, давление со стороны «Евроторга» поставщики отрицают и на официальном уровне:

– Более того, сами компании в своих официальных письмах не подтвердили того, что они получали какие-то указания или требования от «Евроторга», как им действовать в отношении компании ООО «Широких». При этом мы видим, что в основу решения МАРТ положил сообщения от сотрудников, но не взял во внимание официальные позиции компаний, которые отрицают факт того, что «Евроторг» давал хоть какие-то указания, – отметила адвокат истца.

Надо понимать, что «Евроторг» подтверждает факт мониторинга цен различных розничных сетей. Со слов представителей, компания проводит анализ рынка регулярно, однако не для того, чтобы оказать давление на конкурентов, а для того, чтобы оптимизировать затраты по закупкам и предлагать потребителям товары по адекватным ценам:

– Менеджеры знали о проведении исследования. Мало того, все они знали, что цены, по которым они отгружают продукцию ООО «Широких», ниже, чем цены для «Евроторга». Они предположили, что в такой ситуации у «Евроторга» будут вопросы. А они и были. А именно: «Почему цена для «Евроторга» выше, чем для других, когда объемы поставок несравнимы?». Чтобы не снижать цены для «Евроторга», потому что это не выгодно, менеджеры предложили «Широких» повысить розничные цены хотя бы на 1 копейку, хотя бы на 4-5 недель для видимости, под предлогом того, чтобы у «Евроторга» не возникало вопросов [к самим поставщикам]. С этой стороны МАРТ ситуацию не рассмотрел.

Представитель истца подчеркнул, что компанию «Евроторг» интересуют лишь отношения с поставщиками, а мониторинг выявления цен позволяет предлагать потребителю товар по конкурентным ценам, так как это фундамент эффективности бизнеса:

– Нас интересуют только взаимоотношения с поставщиками. Все, что происходит за рамками этого общения, нам не интересно. Мы работаем с поставщиками, просим у них хорошую цену, чтобы предлагать хорошую цену нашим покупателям.

Если мы рассмотрим все доказательства, то не найдем в деле ни одного факта действий «Евроторга», направленных на то, что вменяет нам МАРТ. Вопрос недобросовестной конкуренции со стороны «Евроторга» не доказан в принципе. МАРТ выборочно взял те документы, которые, в их понимании, доказали факт недобросовестной конкуренции со стороны «Евроторга». В свою очередь, официальные письма поставщиков, которые прямо говорят, что со стороны «Евроторга» не было никаких действий и указаний, полностью исключены из доказательной базы. Вопрос: зачем это МАРТ? На мой взгляд, сам факт этого решения и факт широкого освещения этого дела в прессе наносит значительный ущерб репутации компании, что сказывается на эффективности ее деятельности.