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"Давления на поставщиков не было". Евроторг судится с МАРТ из-за обвинений в недобросовестной конкуренции
01.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале июня 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее МАРТ)
«Евроторг»: решение основано на нормах закона, которые утратили свою силу
По мнению представителей «Евроторга» обвинения МАРТ в сторону ритейлера незаконны, соответственно и решение комиссии должно быть отменено.
– Мы считаем, что решение МАРТ является недействительным, поскольку оно вынесено в нарушение положения Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в редакции от 8 января 2018 года. И также мы полагаем, что это решение противоречит Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 года. Ну и оно нарушает права и законные интересы компании «Евроторг» в сфере предпринимательской деятельности. Поскольку этим решением признан и установлен факт наличия нарушения со стороны компании в сфере недобросовестной конкуренции, что может повлечь негативные последствия для предприятия. Во-первых, потому что компании вменяются те нарушения, которые она не допускала. А во-вторых, потому что это решение может привлечь к тому, что компанию привлекут к административной ответственности в случае поступления такого требования, – отметил истец. – Прежде чем перейти к оценке доказательств, которые легли в основу данного решения, мы хотим обратить внимание Высокого Суда на то, что решение принято на нормах Закона, которые утратили свою силу в момент, когда это решение принималось, – отметил истец.
Что имеют ввиду представители «Евроторга»? В 2017 году компания «Широких» подала заявление в МАРТ на «Евроторг». На тот момент действовал Закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в редакции от 12 декабря 2013 года. Однако в ходе проведения проверки и на момент вынесения решения эта редакция утратила свою силу. 3 августа 2018 года закон был принят в новой редакции. Решение МАРТ по делу «Евроторга» вынесено 4 мая 2019 года – по истечении 9 месяцев после вступления в силу новой редакции закона. Однако в описательной части решения МАРТ ссылается на обе редакции закона, так как не по всем пунктам новая редакция дублирует старую. Тем самым, по мнению «Евроторга», МАРТ признал наличие в действиях компании нарушения антимонопольного законодательства по признакам, которые были предусмотрены в старой редакции закона и уже утратили свою силу:
– Предыдущая редакция закона, действительно, предусматривала признаки составов недобросовестной конкуренции. Они были подробно прописаны в соответствующем пункте. Но что произошло после принятия новой редакции: ряд пунктов, которые были в статье 16, в новую редакцию были перенесены в отдельные статьи. К примеру, статья 25 закона в новой редакции по сути дублирует содержание пункта 1.2 статьи 16 закона в предыдущей редакции. И так, если мы посмотрим, имеет место по большинству тех пунктов, которые были предусмотрены статьей 16. Но что касается пункта 1.4, то он не нашел отражения в новой редакции Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции». Там появилась общая статья 31, которая говорит о том, что не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции на ряду с указанными выше в статьях закона. Но она не содержит никаких признаков, конкретизирующих, что же принимается под понятием «иные». При этом из текста самого решения стоит ссылка на статью 31. Но в старой редакции такой статьи вообще нет, а в новой – статья 31 не содержит признаков и конкретного состава. Содержание 1.4 и содержание 31 не идентичны по содержанию и не дублируют друг друга.
Исходя из текста решения не ясно, почему в одних ситуациях МАРТ принимает во внимание новую редакцию закона, а для квалификации действий компании «Евроторг» опирается на пункты старой редакции, утратившие свою силу на момент принятия решения. Это одна из главных претензий «Евроторг» в сторону МАРТ.
«Евроторг»: в деле нет ни одного сообщения от сотрудников компании
По доказательной части у «Евроторга» также есть вопросы к МАРТ. Со слов адвоката, понятие «недобросовестная конкуренция» предполагает наличие действий со стороны субъекта, однако в деле нет доказательств того, что «Евроторг» осуществлял какие-либо действия, направленные на доминирование над конкурентами:
– Материалы не содержат ни одного официального письма, ни одного сообщения в Viber, Telegramm или иных мессенджерах, никаких протоколов встреч и других документов, которые бы исходили непосредственно от компании «Евроторг» или ее сотрудников.
Все, что приобщено к делу со стороны МАРТ и на чем основана доказательная база – это переписка представителей «Широких» с менеджерами поставщиков. Прямой переписки с сотрудниками «Евроторга» в деле нет. Кроме того, даже в переписках «Широких» с поставщиками не говорится о прямых требованиях «Евроторга» повлиять на розничные цены сети «Широких».
– Сотрудники этих компаний даже не подтверждают факт знакомства с кем-нибудь из «Евроторга», кто мог дать им эту информацию. Этого нет. Все эти письма и сообщения, которые легли в основу Решения, не доказывают того, что именно «Евроторг» требовал приостановить отгрузку в адрес «Широких», передать компании, чтобы они повысили свои розничные цены, или повысить оптовые цены для них. Напротив, все сотрудники, с кем велась переписка, в ходе проверки МАРТ отрицали факт какой-либо коммуникации с компанией «Евроторг».
«Евроторг»: все поставщики официально отрицают давление
Вместе с тем, давление со стороны «Евроторга» поставщики отрицают и на официальном уровне:
– Более того, сами компании в своих официальных письмах не подтвердили того, что они получали какие-то указания или требования от «Евроторга», как им действовать в отношении компании ООО «Широких». При этом мы видим, что в основу решения МАРТ положил сообщения от сотрудников, но не взял во внимание официальные позиции компаний, которые отрицают факт того, что «Евроторг» давал хоть какие-то указания, – отметила адвокат истца.
Надо понимать, что «Евроторг» подтверждает факт мониторинга цен различных розничных сетей. Со слов представителей, компания проводит анализ рынка регулярно, однако не для того, чтобы оказать давление на конкурентов, а для того, чтобы оптимизировать затраты по закупкам и предлагать потребителям товары по адекватным ценам:
– Менеджеры знали о проведении исследования. Мало того, все они знали, что цены, по которым они отгружают продукцию ООО «Широких», ниже, чем цены для «Евроторга». Они предположили, что в такой ситуации у «Евроторга» будут вопросы. А они и были. А именно: «Почему цена для «Евроторга» выше, чем для других, когда объемы поставок несравнимы?». Чтобы не снижать цены для «Евроторга», потому что это не выгодно, менеджеры предложили «Широких» повысить розничные цены хотя бы на 1 копейку, хотя бы на 4-5 недель для видимости, под предлогом того, чтобы у «Евроторга» не возникало вопросов [к самим поставщикам]. С этой стороны МАРТ ситуацию не рассмотрел.
Представитель истца подчеркнул, что компанию «Евроторг» интересуют лишь отношения с поставщиками, а мониторинг выявления цен позволяет предлагать потребителю товар по конкурентным ценам, так как это фундамент эффективности бизнеса:
– Нас интересуют только взаимоотношения с поставщиками. Все, что происходит за рамками этого общения, нам не интересно. Мы работаем с поставщиками, просим у них хорошую цену, чтобы предлагать хорошую цену нашим покупателям.
Если мы рассмотрим все доказательства, то не найдем в деле ни одного факта действий «Евроторга», направленных на то, что вменяет нам МАРТ. Вопрос недобросовестной конкуренции со стороны «Евроторга» не доказан в принципе. МАРТ выборочно взял те документы, которые, в их понимании, доказали факт недобросовестной конкуренции со стороны «Евроторга». В свою очередь, официальные письма поставщиков, которые прямо говорят, что со стороны «Евроторга» не было никаких действий и указаний, полностью исключены из доказательной базы. Вопрос: зачем это МАРТ? На мой взгляд, сам факт этого решения и факт широкого освещения этого дела в прессе наносит значительный ущерб репутации компании, что сказывается на эффективности ее деятельности.
МАРТ: то, что поставщики отрицают давление, доказывает, что оно было
С позицией «Евроторга» представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли не согласны. Адвокат МАРТ пояснила, что в расследовании рассматривались все документы, в том числе и официальные позиции компаний-поставщиков. Однако то, что компании отрицают давление «Евроторга», МАРТ интерпретирует, как характерный признак давления:
– По итогу 2018-2019 гг. компания «Евроторг» занимала долю на рынке порядка 18-19%, что давало ей возможность оказывать давление на поставщиков. То, что поставщики отказались от того, что на них оказывалось давление, и есть, по мнению МАРТ, доказательство этого давления.
МАРТ: розничные цены не могут дать представления об отпускных ценах
Чтобы понять характер мониторингов цен конкурентов, которые проводил «Евроторг», МАРТ провело свое исследование. За отправные точки министерство взяло цены закупок и цены «на полках» ООО «Широких» и ООО «Евроторг» на одни и те же позиции за один и тот же период.
– На одни и те же позиции у «Широких» розничная надбавка могла составлять 16%, у «Евроторга» порядка 80%. Так, к примеру, надбавка на сок у «Широких» порядка 14%, у «Евроторга» – около 90%. На кетчуп у «Широких» – 15%, у «Евроторга» – около 90%. Это расчетные данные исходя их отпускной и розничной цен. Они говорят о том, что розничная цена не может дать представления об отпускной цене на товар, – отметили представители МАРТ.
Вместе с тем, представители ведомства считают, что у поставщиков нет никакого экономического интереса в том, чтобы сети поднимали розничные цены. А это доказывает, что выгодно это было кому-то другому.
На вопрос суда, есть ли прямые доказательства того, что «Евроторг» оказывал давление на поставщиков, МАРТ сделал отсылку к перепискам представителей «Широких» с поставщиками. Причин прекращения отгрузок, кроме как давления со стороны «Евроторга», МАРТ не видит.
«Широких»: два года назад появилась сеть «Брусничка», в которой «Евроторг» обещал самые низкие цены…
Последним в суде выступал директор ООО «Широких». По мнению Андрея Геннадьевича Широких, у «Евроторга» были причины каким-либо образом воздействовать на цены его сети, несмотря на то, что у «Широких» всего 4 магазина, а у «Евроторга» – 600:
– Дело обстояло примерно 2 года назад. Это была вторая половина июля – первая половина августа 2017 года. До этого ничего подобного никогда не было. А тут нам стали поступать одинаковые сообщения от поставщиков. Позже – были прекращены отгрузки. К сожалению, данные ультиматумы не пишут на фирменных бланках под подписью директора. А потому собирать доказательную базу приходилось в том числе по электронной переписке и мессенджерам.
Отвечая на вопросы «Евроторга» о том, есть ли смысл крупнейшему ритейлеру вести незаконную деятельность, чтобы оказывать давление на конкурента, у которого всего 4 магазина [сеть «Евроторг» насчитывает 600 точек], директор ООО «Широких» вспомнил занимательный факт:
– Если мы вспомним события двухгодичной давности, то на рынке появился формат «Брусничка», который заявлял, что у них самые низкие цены. Любой покупатель мог обратиться в администрацию магазина, указав, что где-то видел цены ниже, и они предпринимали какие-то действия. Да, предпринимали… И еще – не совсем я понял, а как должно выглядеть действие, если это называется «бездействием»… – задал риторический вопрос руководитель сети «Широких».
Суд взял перерыв. Следующее заседание по делу «Евроторг» - МАРТ состоится 4 июля. Realt.byпродолжил следить за расследованием.
Фото:Павел Садовский
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"Давления на поставщиков не было". Евроторг судится с МАРТ из-за обвинений в недобросовестной конкуренции
В начале июня 2019 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее МАРТ) обвинило ООО «Евроторг» в недобросовестной...
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