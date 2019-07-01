Эксперты о Беларуси: цена адаптации к новым реалиям - более низкий рост и более слабый курс

Источник материала: Tut.by

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B». Прогноз по рейтингам — «Стабильный», сообщается в пресс-релизе агентства.



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Рейтинги Беларуси отражают, с одной стороны, улучшающуюся макроэкономическую стабильность, сильный структурный профиль в плане показателей дохода на душу населения и развития человеческого потенциала, хорошую историю погашения долга и, с другой стороны, низкие валютные резервы (хотя на 1 июня они превысили 8 млрд долларов, шестилетний максимум), относительно сдержанные перспективы роста, долговую нагрузку государства с высокой подверженностью валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность. Несмотря на некоторый прогресс в сторону диверсификации, Беларусь по-прежнему тесно связана с Россией в плане торговли, инвестиций и внешнего финансирования, считают эксперты.

Fitch отмечает отсутствие договоренности с Россией по компенсации последствий налогового маневра, при том что «тон обсуждений улучшился и недавние заявления высокопоставленных должностных лиц указывают на прогресс».

Если не будет предоставлено компенсации, суммарные прямые затраты Беларуси могут вырасти до 10,6 млрд долларов в период до 2024 г., если цены на нефть в среднем будут на уровне 70 долларов, а объем нефти, перерабатываемой на НПЗ Беларуси, увеличится с 18 млн тонн до 24 млн в 2020—2024 гг. Цена адаптации к новым реалиям — более низкий рост и более слабый обменный курс, отмечают аналитики. В итоге результат будет зависеть от наличия альтернативных источников внешнего финансирования и темпов изменений в нефтеперерабатывающей отрасли и других секторах, зависимых от более низких цен на энергоносители.

«Монетарная политика остается сфокусированной на поддержании повысившейся макроэкономической стабильности и подкрепляется увеличившейся валютной гибкостью и взвешенной фискальной политикой», — пишет Fitch. Агентство ожидает среднюю инфляцию за полный год на уровне 5,8% в 2019 г. и 6% в 2020 г.

Рост реальной зарплаты в 1-м квартале 2019 г. замедлился до 7,8% относительно аналогичного периода предыдущего года по сравнению с 13,5% в 1 квартале 2018 г., но остается выше роста производительности.

У Беларуси будут сохраняться умеренные внешние дисбалансы. Fitch ожидает увеличения дефицита счета текущих операций до 2,4% от ВВП в 2019 г. и 3,8% от ВВП в 2020 г. относительно рекордно низкого уровня в 0,4% от ВВП в 2018 г. ввиду более медленного роста экспорта, строительства АЭС (среднее влияние на уровне 1,3 п.п. ВВП в оба года) и более высоких цен на энергоносители.

«Беларусь справилась с задержками в предоставлении средств от России и Евразийского фонда стабилизации и развития, получив финансирование от Китая, увеличив эмиссии на внутреннем рынке и продолжив использовать часть валютных доходов бюджета для обслуживания валютного долга в размере 3,1 млрд долларов в 2019 г. (46% было выплачено в первом полугодии)», — констатировали эксперты.

В 2020 г. Беларусь будет обслуживать долг (3,5 млрд долл.) за счет бюджетных доходов в иностранной валюте на сумму 1,4 млрд долларов, эмиссий на внутреннем рынке и возврата на рынок еврооблигаций.

Общегосударственный долг (включая гарантии в размере 7% от ВВП) сократился до 47% от ВВП в 2018 г. относительно 52,2% в 2017 г. и существенно ниже текущей медианы для стран с рейтингами «B» в 57%, что отражает уменьшение объема гарантий, авансовые погашения долга, высокий номинальный рост ВВП. В то время как, по прогнозам, государственный долг по-прежнему будет ниже, чем у сопоставимых эмитентов, валютный риск остается высоким, поскольку 91,5% государственного долга номинировано в иностранной валюте.

Fitch ожидает, что в отсутствие внешних благоприятных факторов экономика Беларуси замедлится до 2% в 2019 г. и 1,8% в 2020 г., что ниже медианных прогнозов Fitch в 3,2% и 3,4% для стран с рейтингами «B» и отражает более слабый рост по торговым партнерам и замедление потребления домохозяйств ввиду более умеренного увеличения реальной заработной платы.

Финансовый сектор остается уязвимым к более слабому росту и волатильности обменного курса. Несмотря на постепенный прогресс, финансовая долларизация остается высокой: 65,5% и 49% для депозитов и кредитов соответственно в мае 2019 г.