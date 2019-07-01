МАЗ и китайская Weichai начинают строить под Минском завод по выпуску коробок передач

Источник материала: Tut.by

Сегодня дан старт строительству нового совместного завода МАЗа и китайской корпорации Weichai по выпуску коробок передач. Закладка символического камня состоится в рамках форума «Пояс и Путь» в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».



Фото: TUT.BY

Для управления строительством и будущим заводом создано совместное предприятие — «Фаст-МАЗ». Его учредителями выступили Минский автозавод и компания Shaanxi Fast Gear, входящая в холдинг Weichai. Финансирование будет взаимным: 70% инвестирует китайская сторона, 30% — белорусская.

Под будущий завод выделен участок в 3,3 гектара на территории индустриального парка. Предприятие сможет выпускать свыше 10 тысяч коробок передач в год при работе в одну смену. Если спрос будет высоким, объемы производства можно будет удвоить.

Строительство планируют завершить к концу 2020 года, первая продукция завода «Фаст-МАЗ» появится в начале 2021 года.

Коробки передач Fast Gear с 2002 года применяются в белорусских грузовиках и автобусах. Минским автомобильным заводом создано более 800 модификаций автотехники, которые применяют коробки с 6, 9, 12 и 16 ступенями, передающими крутящий момент в диапазоне от 700 до 2400 Нм в зависимости от двигателя.

«Вслед за собственным дизельным двигателем МАЗ-Weichai мы получим и свои механические коробки передач белорусского производства. Это позволит повысить оперативность снабжения производства, оптимизирует логистику и даст возможность регулировать коммерческую деятельность совместного предприятия», — отмечают на Минском автозаводе.

За все время МАЗ использовал в своих автомобилях около 40 тыс. коробок передач Fast Gear. Они показали себя надежными и конкурентоспособными в сравнении с продукцией других производителей, говорят на предприятии.

Стоит отметить, что в 2017 году Минский автомобильный завод и корпорация Weichai создали совместную компанию. «МАЗ-Вейчай» стал резидентом «Великого камня» и начал строительство моторного завода. В ноябре 2018-го состоялся пробный запуск производства двигателей внутреннего сгорания для грузового автотранспорта, спецтехники и автобусов как для белорусского, так и для зарубежного рынков. Они будут соответствовать экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Мощности нового завода позволяют выпускать 10 000 двигателей в год. К 2026 году производство планируется увеличить в 2 раза.

Первый моторный завод Weichai был основан в 1946 году в китайском городе Вейфанг. Сейчас на предприятии работает более 12 тыс. человек, включая 2,5 тыс. инженеров. Мощность производства — 900 тыс. двигателей в год. Компания является одним из крупнейших в мире производителей моторов для грузовых автомобилей.

«МАЗ ставил движок Mercedes, но от этого не стал «Мерседесом». Репортаж с Минского моторного завода