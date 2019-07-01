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КГБ возбудил уголовное дело в отношении Лемешевского
02.07.2019 10:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура по пручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Об этом
В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО «ПАК-управление»; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»; Сергея Охремчука, ранее директора ООО «Белинвестторг-Сплав», в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав».
1 июля их заключили под стражу.
Также по инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражей.
Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.
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Генеральная прокуратура по пручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте.
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