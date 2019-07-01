Как правильно сортировать мусор

Мусорные баки для раздельного сбора отходов бывают 3-х цветов: синие, зеленые и желтые. Синие предназначены для сбора стеклянных бутылок и банок, зеленые — для макулатуры, желтые — для пластиковых бутылок, емкостей и пакетов. Однако в Минске не будет ошибкой, если вы какой-либо из этих видов отходов будете складывать в любой из этих контейнеров. То есть бумагу в желтый контейнер складывать можно. На сортировочном заводе этот мусор будет разобран по категориям вручную. Именно поэтому мусоровозы собирают все 3 контейнера в один бак.

— Этот завод не может переработать весь мусор, который образуется в Минске, — рассказал Алексей Тарарук. — На территории тех участков, которые мы обслуживаем, выставлены разноцветные контейнеры, на которых написано, что туда должен складывать простой обыватель. Однако не все люди складывают туда то, что нужно. В контейнеры попадают, помимо прочего, и бытовые отходы.

Чтобы потом не возникало вопросов, я поясню: это мусоросортировочный завод, и даже если вы в один контейнер положите пластик, бумагу, стекло, то большой проблемы не будет. На заводе мы чисто технически можем это отсортировать. Именно поэтому один мусоровоз забирает все три контейнера — здесь нет ошибки, это простая экономика. Если мы будем делать это так, как задумывалось, когда для каждого вида сырья приезжает отдельная машина, то понадобится в 3 раза больше машин. Один мусоровоз на 3 вида отходов — это логистика. Молодое и сознательное поколение не всегда готово заплатить в 3 раза дороже за вывоз мусора.

Кроме того, нужно понимать, что не все сырье в контейнерах может быть переработано (даже с условием, что отходы были собраны по категориям правильно). Те же стеклянные бутылки могут быть загрязнены, да и не все производители указывают, какой именно пластик они используют в упаковке.