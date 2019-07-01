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На "грязной" стороне Минска: сколько мусора выбрасывает столица, почему разные контейнеры загружают в одну машину и чем опасны коробки от пиццы
02.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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По определению, полигон является режимным объектом и посетителей без специального разрешения не принимает, но появилась возможность туда попасть благодаря активности движения “Цель 99” и “Оператора вторичных материальных ресурсов”. “Покед, пакет!” – социальная кампания, которая мотивирует белорусов вдумчиво относиться к потреблению пластика. Для начала, использовать хотя бы на один пакет меньше, чем раньше.
Экскурсия на мусоросортировочный завод «Спецкоммунавтотранс»
Мусоросортировочный завод был построен в 2016 году. Территория предприятия — около 7 га. Годовая производительность завода составляет 100 тысяч тонн мусора, из них по технологии на переработку должно уходить около 30%. Завод помогает превращать использованную пластиковую упаковку в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи.
Завод включает 3 сортировочные линии. В первую очередь мусоровоз заезжает на специальные весы, чтобы оценить количество привезенного мусора. Затем весь мусор выгружается на специальную площадку в приемном отделении. Далее технологическим оборудованием или специальным транспортом мусор подается на пакеторазрыватель. Он нужен для того, чтобы определить содержимое мусорных пакетов — что можно переработать, а что нет.
Далее отходы поступают на сортировочную линию, где сортировщики отбирают первую фракцию — стекло и крупногабаритный мусор, который не подлежит сортировке, но не должен попасть дальше на технологическую линию (чтобы ее не повредить). Это, например, большая палка или строительный мусор.
По конвейерным лентам мусор «едет» в «грохот» — это большой барабан, схожий по устройству с барабаном стиральной машины. В барабане есть отверстия 70 мм диаметром — идеальный размер для сортировки. Здесь «отграхачивается» весь поступивший материал, для того, чтобы отделить органические отходы. Они в дальнейшем поедут на захоронение.
— На конвейере на захоронение иногда можно увидеть бумагу или бутылки, которые чисто теоретически можно было бы переработать. Здесь я хотел бы пояснить. Чаще всего это касается бутылок, в которых на дне есть какая-то жидкость. Может быть это минеральная вода, а может быть какая-то кислота — мы не знаем. Мы все живые люди, и я запрещаю своим работникам открывать такие бутылки, нюхать или пробовать. Поэтому такие бутылки не перерабатываются и сразу уезжают на захоронение. То же самое касается и картонной коробки после пиццы, которая вся в разводах жира, — рассказал начальник производства УП «Спецкоммунавтотранс» Алексей Тарарук.
На второй линии работают люди, которые разделены на отдельные группы. Каждая группа нацелена на свои категории: кто-то отбирает стекло, кто-то бумагу, кто-то пластик.
— Мы отбираем из общей массы те вещи, которые можно реализовать или продать с учетом тех белорусских предприятий, которые занимаются углубленной переработкой отходов. ПЭТ-бутылки сортируются вместе: голубая, прозрачная, коричневая, зеленая. Производитель хотел бы, чтобы мы их разделяли, но рамки данного технологического оборудования не позволяют это сделать. Вообще если разобраться, то весь мусор можно разложить по полочкам, но стоит ли это делать? Хотя бы потому, что не все, что присутствует в нашем мусоре, можно переработать.
Существуют различные технологии работы с мусором. Его можно переработать, захоронить, сжечь, компостировать или измельчить. ПЭТ-бутылки прокалываются и далее спрессовываются в большие кипы. Размер таких кип подобран с таким учетом, чтобы их можно было как можно больше загрузить в машину. В основном переработкой таких бутылок занимается предприятие «Реплас». После мытья бутылки измельчаются до гранул, из которых делают пленку или ту же ПЭТ-бутылку.
— В идеале производители должны задумываться, как будет утилизироваться их упаковка, но так практически никто не делает, — рассказал Алексей Тарарук. — Мощность этого завода — 100 тысяч тонн мусора в год. Стоит задуматься, сколько нужно таких заводов, чтобы переработать миллион тонн.
Как правильно сортировать мусор
Мусорные баки для раздельного сбора отходов бывают 3-х цветов: синие, зеленые и желтые. Синие предназначены для сбора стеклянных бутылок и банок, зеленые — для макулатуры, желтые — для пластиковых бутылок, емкостей и пакетов. Однако в Минске не будет ошибкой, если вы какой-либо из этих видов отходов будете складывать в любой из этих контейнеров. То есть бумагу в желтый контейнер складывать можно. На сортировочном заводе этот мусор будет разобран по категориям вручную. Именно поэтому мусоровозы собирают все 3 контейнера в один бак.
— Этот завод не может переработать весь мусор, который образуется в Минске, — рассказал Алексей Тарарук. — На территории тех участков, которые мы обслуживаем, выставлены разноцветные контейнеры, на которых написано, что туда должен складывать простой обыватель. Однако не все люди складывают туда то, что нужно. В контейнеры попадают, помимо прочего, и бытовые отходы.
Чтобы потом не возникало вопросов, я поясню: это мусоросортировочный завод, и даже если вы в один контейнер положите пластик, бумагу, стекло, то большой проблемы не будет. На заводе мы чисто технически можем это отсортировать. Именно поэтому один мусоровоз забирает все три контейнера — здесь нет ошибки, это простая экономика. Если мы будем делать это так, как задумывалось, когда для каждого вида сырья приезжает отдельная машина, то понадобится в 3 раза больше машин. Один мусоровоз на 3 вида отходов — это логистика. Молодое и сознательное поколение не всегда готово заплатить в 3 раза дороже за вывоз мусора.
Кроме того, нужно понимать, что не все сырье в контейнерах может быть переработано (даже с условием, что отходы были собраны по категориям правильно). Те же стеклянные бутылки могут быть загрязнены, да и не все производители указывают, какой именно пластик они используют в упаковке.
Цифры, которые шокируют
Ежедневно на полигон «Тростенецкий» приезжают около 450 мусоровозов.
Минск образует 800 тысяч тонн отходов в год.
В день в Минске образуется 1700 тонн мусора.
В 2014 году количество образововшегося мусора — 1,2 миллиона тонн твердых коммунальных отходов.
Годовая производительность мусоросортировочного завода составляет 100 тысяч тонн.
Годовой объем извлечения вторичного сырья — 27,9 тысяч тонн и 3,8 тысяч тонн древесных отходов строительства и изделий из натуральной древесины.
Из всех отсортированных отходов перерабатывается лишь около 14%.
Численность работников мусоросортировочного завода — 174 человека (из них 104 — сортировщики).
Для захоронения отходов выкапываются глубокие ямы. Дно ям для сбора мусора застилается специальным материалом, чтобы инфильтрат, который образовывается во время гниения мусора, не попадал в почву. Однако, как бы ни старались работники полигона, этот инфильтрат попадает в подземные воды, и в итоге в питьевую воду для горожан.
Однако образование инфильтрата — не единственная проблема полигонов. Мусор нужно поливать, чтобы снизить температуру поверхности и предотвратить самовозгорание. Потому что во время гниения мусор имеет свойство очень сильно нагреваться. Помимо этого, мусор во время гниения вырабатывает парниковый газ — метан. Это и хорошо, и плохо одновременно. Из минусов — метан может очень легко воспламениться. Из плюсов — этот газ можно использовать в качестве альтернативного топлива для автомобилей. В некоторых странах, например в Швеции, на этом газе работают все коммунальные машины.
Для того, чтобы собрать метан, на полигонах проложена специальная система труб по типу водоканала. По некоторым данным, выработка метана на полигонах продолжается в течение 10 — 30 лет, но в Беларуси его собирают в течение 10 лет.
На время проведения II Европейских игр полигон принимал мусоровозы в круглосуточном режиме. В обычные дни «Тростенецкий» работает с 8.00 до 20.00. Всего здесь трудится около 40 человек, некоторые из них работают в системе захоронения отходов более 20 лет.
Интересный факт о полигоне «Тростенецкий» : первую яму полигона заполняли около 10 лет, вторую яму заполнили наполовину всего за последние 1,5 года. Когда закончится место на этом полигоне, будет организован еще один — в Минском районе. Дороги к нему будут дальше, логистика сложнее. Значит, и стоимость вывоза мусора для потребителей увеличится.
Личное мнение
Полигон отходов "Тростенецкий" — это определенно не место для медитаций. Но здесь есть о чем подумать. Когда видишь, как экскаватор большим ковшом разравнивает горы мусора под относительно ровный уровень земли, вольно-невольно задумываешься о вещах, их цене и ценности. На полигоне мне стало по-настоящему страшно в тот момент, когда я поняла, что вот этот мусор сейчас закроют песком и землей, потом снова переложат слоем мусора, а потом снова песком. И вот такой слоеный «пирог» — это то, из чего состоит земля, которую мы оставляем своим детям. Это та земля, по которой буду ходить я сама.
Если быть абсолютно честной, то после такой экскурсии моя жизнь не перевернулась с ног на голову. Но зерно сомнений в правильности собственных поступков все-таки поселилось.
Организаторы экскурсии уверены, что поездка в “обратную сторону чистого города” вдохновит каждого взять в магазине хотя бы на один пакет меньше. И это будет хотя бы шаг в правильном направлении.
Фото: Павел Садовский.
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На "грязной" стороне Минска: сколько мусора выбрасывает столица, почему разные контейнеры загружают в одну машину и чем опасны коробки от пиццы
Тема сортировки и переработки отходов в последнее время становится все популярнее, и это не может не радовать. Социальная компания «Покед, пакет!» организовала для...
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