Источник материала: БелТА

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $500 млн уже вложено в строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом заявил сегодня министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который проходит в парке, передает корреспондент БЕЛТА,

"В проект вложено уже почти $500 млн из всех источников. Это акционеры, инвесторы, бюджеты правительств, кредиты, техническая помощь, - сказал министр. - В парке зарегистрированы 44 резидента, еще 11 добавятся сегодня. Это миллиарды долларов заявленных инвестиций, 354 га освоенной стартовой зоны".

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