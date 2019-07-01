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В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн

02.07.2019 11:05 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В строительство "Великого камня" вложено уже около 0 млн
Фото из архива

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $500 млн уже вложено в строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом заявил сегодня министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", который проходит в парке, передает корреспондент БЕЛТА,

"В проект вложено уже почти $500 млн из всех источников. Это акционеры, инвесторы, бюджеты правительств, кредиты, техническая помощь, - сказал министр. - В парке зарегистрированы 44 резидента, еще 11 добавятся сегодня. Это миллиарды долларов заявленных инвестиций, 354 га освоенной стартовой зоны".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около $500 млн уже вложено в строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом заявил сегодня министр...
 
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