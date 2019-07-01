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КГБ арестовало руководство скандального аккумуляторного завода в Бресте

02.07.2019 12:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральная прокуратура проводит проверку по скандальной ситуации со строительством в Бресте аккумуляторного завода. Разбирательство проводится по приказу Александра Лукашенко. По делу уже задержаны сотрудники завода, в том числе - руководитель Виктор Лемешевский.

О возможном задержании Лемешевского было известно еще 28 июня, однако официально информация подтвердилась только сегодня. Строительство завода было приостановлено в середине июня.

«В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО «ПАК-управление»; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав»; Сергея Охремчука, ранее директора ООО «Белинвестторг-Сплав», в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав», - сообщает Генпрокуратура.

Указанные лица были задержаны 1 июля, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Под стражу также заключены индивидуальные предприниматели Дмитрий Рудской и Сергей Жукович, возбуждены дела по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. Ранее сообщалось, что прдприниматели должны были заниматься вывозом свинцовых отходов, однако не выполняли своих обязательств.

Кроме того, Генпрокуратура обещает дать правовую оценку действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов. 

Отметим, что аккумуляторный завод, который строится на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» стал одним из самых скандальных за последнее время: местные жители с самого начала строительства были возмущены стройкой и уверяли местные власти в том, что завод загрязняет окружающую среду и вредит здоровью местных. 

Жители проявили недюжинное упорство и настойчивость в своих недовольствах: с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходили противники строительства аккумуляторного завода. Людям давали штрафы, некоторых задерживали, однако протесты продолжались еженедельно, а в апреле прошел разрешенный митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. 

С мертвой точки дело сдвинулось в июне этого года: сперва стало известно, что работы по строительству приостановлены, а в конце месяца появилась информация о том, что у властей возникли вопросы и к члену Совета по развитию предпринимательства при президенте Виктору Лемешевскому.

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральная прокуратура проводит проверку по скандальной ситуации со строительством в Бресте аккумуляторного завода. Разбирательство проводится по приказу...
 
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