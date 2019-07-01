«Я не президент, который будет шастать по миру без пользы». Карта поездок Лукашенко за 25 лет

Источник материала: Tut.by

За 25 лет Александр Лукашенко совершил немало рабочих и неофициальных визитов за рубеж. И хотя география поездок была ограничена санкциями и президент чаще посещал страны СНГ и страны Востока, тем не менее несколько раз Александр Лукашенко побывал в США, а также в некоторых странах Европы.

TUT.BY составил карту международных поездок Лукашенко за 25 лет, а про самые интересные из них рассказывает подробнее.





«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.

В Париже подписал договор о вступлении в Совет Европы, в Германии — подружился со Шредером

Первый официальный европейский визит Александра Лукашенко состоялся в Париж в 1996 году и длился два дня — с 11 по 13 июля. Инициатором той поездки стал президент Франции Жак Ширак. В Париже Лукашенко встречался не только с Шираком, но и с руководителями разных министерств и ведомств.

фото: traditio.wiki

Во время визита президенты подписали Договор о взаимопонимании и сотрудничестве. Согласно этому договору, Франция брала на себя, в частности, обязательства содействовать развитию сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом, а также принятию нашей страны в Совет Европы. Правда, в итоге этот договор французский парламент не ратифицировал из-за референдума в 1996 году, в результате которого полномочия президента Беларуси были расширены.

Второй визит в Европу состоялся 22 апреля 1998 года, когда Александр Лукашенко полетел в Германию. Это был не официальный визит — президент посетил Ганноверскую выставку-ярмарку по приглашению компании MAN, которая тогда сотрудничала с белорусским МАЗом.

Перед поездкой, кстати, президент сказал, что выбирает только те командировки, которые приносят пользу.

«То, что я не стою на задворках крупных европейских государств и не ожидаю приемов в приемных президентов европейских стран, — это правда, что тут скажешь, — говорил тогда президент журналистам. — Они считают, что надо опустить „железный занавес“ на границе с Беларусью и через этот „железный занавес“, за что они нас, кстати, критиковали когда-то, пытаться взглянуть на Беларусь и с нами сотрудничать… Я еду туда, где я вижу результат. И вообще, имейте в виду, я не президент, который будет шастать по миру без пользы. Я очень много мог бы посетить государств, пускай не Европейского союза… Но я до тех пор не еду в командировку, пока не будет наработано несколько предложений по сотрудничеству».

В Германии Лукашенко встретился с тогда еще кандидатом в канцлеры Германии, руководителем Нижней Саксонии Герхардом Шредером. Кстати, позже белорусский президент пожаловался, что после избрания в канцлеры общение со Шредером прекратилось.



Герхард Шредер. Фото: Reuters

«Со Шредером вообще очень хорошие друзья были до того, как он стал канцлером. Люди, они почему-то меняются потом. Но ничего, я не переживаю», — говорил в 2000 году Лукашенко.

В Швейцарию через «демарш послов»

В июне того же, 1998, года Лукашенко побывал в Швейцарии на экономическом форуме в Кран-Монтане. Этой поездке предшествовал скандал: 22 апреля 1998 года иностранным послам, проживающим по соседству с Александром Лукашенко в Дроздах, было предложено покинуть свои резиденции до середины июня. Формальная причина — ремонт канализации. При этом послам отказали в предложении посодействовать с ремонтом. Посол США Дэниел Спекхард, в резиденцию которого, пока он давал пресс-конференцию, приехали сварщики, чтобы заварить ворота, назвал произошедшее «враждебным актом по отношению к США».

В итоге страну покинули 22 дипломата. Госдеп США заявил, что Беларусь нарушила Венскую конвенцию, согласно которой резиденция иностранного посла является частью посольства, а оно — территория другой страны и неприкосновенно.

После отъезда послов МИД Беларуси в официальном комментарии все же признал, что Дрозды освобождали под резиденцию президента.

«Мировой дипломатической практике не известна ситуация, когда на территории резиденции президента страны размещены квартиры зарубежных дипломатов», — цитировала внешнеполитическое ведомство «Белорусская деловая газета».





На таком фоне планы посетить Швейцарию встали под сомнение. За несколько дней до форума замминистра иностранных дел Николай Бузо сообщил журналистам, что на форуме белорусскую делегацию будет представлять президент, и рассказал, что программа визита предусматривала посещение президентом европейского отделения ООН в Женеве, его выступление на заседании конференции по разоружению, пресс-конференцию для представителей дипкорпуса и журналистов, а также презентацию книги «Беларусь завтра», которую написал сам Александ Лукашенко и которая состояла из его выступлений за разные годы. Кроме того, Лукашенко должен был встретиться с председателем Еврокомисии Жаком Сантером. Но в последний момент планы пришлось менять.

«Как только страны Европейского союза заявили о том, что отзывают из Беларуси своих послов для консультация, поездка Лукашенко в Кран-Монтана оказалась под вопросом. В пятницу вечером стало известно, что делегацию на форуме возглавит Сергей Линг (с 1996 по 2000 годы — председатель Совета министров, — Прим.TUT.BY), и никакой „обширной программы“ для него не предусмотрено», — писала «БДГ».

В итоге президент в Швейцарию полетел, но визит был сокращен с трех до одного дня: все запланированные встречи и переговоры отменили. В аэропорту Александр Лукашенко заявил журналистам, что не знает о «какой блокаде [Беларуси] идет речь».

«А демарш послов… Я предложил им встретиться, обсудить проблему. Они сочли нужным проконсультироваться со своими правительствами. Пусть консультируются, но знают, что обратный въезд в нашу страну — с нашего согласия. Мы еще посмотрим, почему это произошло и кто позволил предпринимать в нашей стране эти демарши», — заявил президент.

На форуме президент выступал с докладом. Но уже через 10 минут его прервали и напомнили о регламенте. Президент ответил и завязалась перепалка, в ходе которой стали обсуждать не доклад Лукашенко, а политическую ситуацию в Беларуси. А один из французских дипломатов заявил Александру Лукашенко: «Вы диктатор и кончите, как все диктаторы».

В итоге белорусский президент покинул зал, не дождавшись завершения заключительного выступления президента форума Жана-Поля Картерона. В комментарии ИТАР-ТАСС Лукашенко заявил, что это «вопиющий факт».

«Я ожидал разного рода выпадов, но такой дикости не предполагал. Такой непорядочности и такого недемократизма просто нельзя ожидать. Это вопиющий факт и показатель нецивилизованности этих людей. Но мы ко всему готовы. Мы четыре года находимся на острие», — заявил тогда Лукашенко.

«Что касается „храма демократии“, то для вступления в него необходимо, похоже, расстрелять танками парламент», — заявил в ответ белорусский президент, явно намекая на Россию.

На это МИД России, как ни странно, отреагировал спокойно.

«Можно допустить, что Александр Лукашенко совершил подобный опус в азарте горячей полемики, однако это не может служить оправданием. Надеемся, что за словами президента Беларуси не кроется нечто большее, чем простая оговорка», — заявили в министерстве.

«Через японскую охрану он прошел, как нож сквозь масло»

Еще одна необычная поездка у Александра Лукашенко состоялась в Японию в 1998 году. Нагано, где проходила зимняя Олимпиада, как пишет у себя в книге «Лукашенко. Политическая биография» Александр Федута, белорусский президент решил посетить «в порядке импровизации».

Новый посол Беларуси Петр Кравченко прилетел в Японию за несколько дней до того, даже не успел обжиться. Раз Олимпиада — понятно, пришлось выезжать в Нагано и заниматься белорусской сборной. И здесь — как снег на голову — сообщение, что завтра прилетает президент Беларуси.

«Так не принято, ведь надо согласовывать визит, — рассказывает Кравченко в книге Федуты. — Есть протокольная сторона. Есть правила приема. Есть охрана, которая должна выделяться главе государства. Я не знаю, как мы решим эту задачу. А воздушный коридор? Кто обеспечит Лукашенко воздушный коридор, когда он будет лететь? А кто будет платить за паркинг (это порядка ста или двухсот тысяч долларов) за стоянку для самолета? Где будет жить экипаж? И потом, он же не один прилетит? А как доставлять сопровождающих из аэропорта, где их разместить?».

Кравченко позвонил в Москву — в посольство Беларуси, там пообещали подстраховать с воздушным коридором для белорусского президента и попросили о помощи главу МИД России Евгения Примакова.

«Российские представители, как говорится, „стояли на ушах“, получив совершенно неожиданно и буквально перед самым полетом указание из Москвы обеспечить все многочисленные формальности», — отписывал в своей книге эту ситуацию Примаков.

В итоге пустить самолет президента Беларуси японцы согласились только после того, как МИД сказал, что Александр Лукашенко летит не как президент, а как председатель Национального олимпийского комитета, и не с официальным визитом.



Фото: Reuters

Белорусский президент и посол в Японии Петр Кравченко пытались добиться встреч с императором и премьер-министром, но получилось лишь договориться о встрече со спикером парламента. В итоге Лукашенко сам отказался встречаться с ним, пишет Кравченко в своих мемуарах.

По воспоминаниям дипломата, президент Беларуси удивил привыкших к четкому следованию протоколу хозяев зимней Олимпиады еще дважды: когда сначала со своей охраной поехал кататься на лыжах, заехав на частные рисовые поля, и когда посреди матча хоккейной сборной Беларуси с США прошел в раздевалку белорусской команды, чтобы поддержать их после пропущенных шайб. По словам Кравченко, через японскую охрану президент «прошел, как нож сквозь масло». «Впереди тараном шел начальник его охраны, да с таким видом, что японцы просто испуганно расступились», — отмечает дипломат в своей книге.

В Белград под бомбежками НАТО

Среди неоднозначных поездок белорусского президента числится визит в столицу Югославии Белград в 1999 году по приглашению Слободана Милошевича. Тогда город подвергался налетам авиации НАТО и в Североатлантическом Альянсе не рекомендовали Лукашенко лететь в Белград, но он настоял на своем и добился предоставления ему воздушного коридора.

«Я рад, что прилетел в это трудное время для страны, в Белград. И я надеюсь, что мы на несколько миллиметров приблизимся к миру в это время, и мы, белорусская делегация, будем этому способствовать», — сказал Александр Лукашенко, приземлившись в Белграде.

Помимо миротворческой миссии, белорусский президент прилетел и в качестве председателя высшего совета Союза Беларуси и России, чтобы обсудить с Милошевичем и вопрос присоединения Югославии к объединению. По итогам двухдневного визита Слободан Милошевич передал Лукашенко «процессуально оформленное послание» к президентам России и Беларуси с просьбой вступления Югославии в Союз. Еще одним результатом визитам стало согласие Югославии на допуск в страну гражданских наблюдателей ООН.

После этого визита белорусский президент привез официальное заявление югославского руководства о присоединении страны к Союзу Беларуси и России. Белорусское Национальное собрание даже успело эту просьбу одобрить, и только из-за несогласия Москвы намерение не было реализовано.

Кстати, за неделю до визита президента в Белград, на 55-й ежегодной сессии Комиссии ООН по правам человека в Женеве помощник госсекретаря США Харольд Хонгью Ко огласил «черный список» из 13 стран, чья политика не устраивает Штаты. В список, помимо, например, Китая, Кубы, Афганистана, попали Беларусь и Югославия. Помощник госсекретаря обвинил эти страны в «кампании террора в отношении собственных граждан», «жестоком подавлении» и в «авторитарной практике».

С трибуны ООН призывал уважительно относиться к исторической судьбе каждой нации

Тем не менее, после попадания в этот список и многочисленных санкций, в США белорусский президент летал три раза. Первый визит состоялся 6−8 сентября 2000 года в Нью-Йорк на 55-ю Генеральную Ассамблею ООН или, как его называли «саммит тысячелетия». Тогда Александр Лукашенко произнес пятиминутную речь с трибуны ООН. Он заявил, что «права человека, и демократия все чаще используются некоторыми государствами как предлог для наказания неугодных стран и наций». Лукашенко призвал уважительно относиться «к своеобразию, сложившемуся укладу жизни и исторической судьбе каждой нации».

В тот же день Лукашенко провел несколько двусторонних встреч с главами государств, прибывшими на нью-йоркский саммит, принял участие в протокольных мероприятиях в рамках этой встречи в верхах и поздно вечером отбыл на родину. Тогда негосударственные СМИ писали, что Лукашенко не был приглашен на званый обед Билла Клинтона и именно поэтому так спешно покинул Нью-Йорк. Но белорусская делегация отрицала это.

Начало 2000-х было ознаменовано рядом поездок в Европу. В 2002 Александр Лукашенко полетел отдохнуть в Австрию по приглашению тогдашнего председателя Олимпийского комитета страны и владельца сети казино (Casinos Austria) Лео Вальнера. Спустя восемь лет эта поездка всплыла в австрийских СМИ, когда журналист влиятельного венского издания «Die Presse» обвинил Вальнера в открытии счета на оплату отдыха белорусского президента в размере 200 тысяч евро. Этим делом даже заинтересовалась прокуратура Зальцбурга, но о результатах проверки ничего не сообщалось.

В 2003 году Александр Лукашенко снова побывал в Швейцарии для участия во Всемирном саммите по информационному обществу.



Фото: пресс-служба президента

Там президент напомнил, что Беларусь была одной из самых высокоразвитых республик бывшего СССР в экономическом и технологическом отношениях. «Мы готовы предложить свои услуги в решении сложных расчетных задач, в мониторинге радиационной безопасности, в охране окружающей среды», — подчеркнул белорусский лидер в своей речи. Президент также предложил создать под эгидой ООН специальный фонд для компенсации затрат производителям программного обеспечения при поставках продукции в развивающиеся страны по сниженным ценам.

В марте 2004 года президент провел несколько дней в Словении. Там он встретился со словенскими бизнесменами и политиками. МИД Словении рассказал, что визит был частным. Белорусские СМИ писали, что президент встречался с экс-главой Словении Миланом Кученом в замке Брдо, а на лыжах Александр Лукашенко покатался в горнолыжном курорте Крвавец.

В 2005 году Александ Лукашенко второй раз полетел в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН. Тогда визит длился 16 часов.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко выступил на Всемирной встрече на высшем уровне, подписал Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма и провел встречи с президентами Ирака и Ирана.



Фото: пресс-служба президента

Букварь для папы Римского, ужин с Обамой

В 2006 году против США ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Тем не менее, несколько поездок в Евросоюз в это время все-таки состоялось. В 2009 году, когда санкции частично были приостановлены и Александр Лукашенко успел посетить Рим и Ватикан, встретившись с премьер-министром Сильвио Берлускони и Папой Римским Бенедиктом XVI.

Фото: пресс-служба президента

Кстати, за год до этого Александр Лукашенко начинает брать с собой в заграничные поездки младшего сына Николая, которому на тот момент было четыре года. Поэтому поездку президента в Ватикан все запомнили по фотографиям, где Николай Лукашенко дарит Папе серебряную сувенирную монету «Крест Ефросиньи Полоцкой» и свой букварь.



Фото: пресс-служба президента

Кстати, в 2016 году Александр Лукашенко снова ездил в Ватикан и встречался уже с Папой Римским Франциском. Белорусский президент говорил, что «это была в том числе личная встреча».



Лукашенко преподнес в дар Понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой, выполненную с помощью уникальной техники резьбы по дереву, модель кареты, сделанную по этой же технологии, а также голографическую икону. Папа Римский Франциск, в свою очередь, подарил президенту три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье и художественное изображение оливкового дерева, которое является символом мира. Фото: пресс-служба президента

«Она прошла очень хорошо. Лучше не бывает. Мы близки с ним идеологически, у нас одинаковые принципы и взгляды на мироустройство, развитие. Те принципы, которых я придерживаюсь как Президент, полностью совпадают с теми принципами, которых придерживается Папа Франциск. И на основании этого у нас состоялся очень душевный и теплый разговор», — говорил президент Беларуси.

3 февраля 2010 года стало известно, что Лукашенко, санкции в отношении которого уже действовали, но были временно заморожены, направился с рабочим визитом в Швейцарию. Там, по сообщению пресс-службы, он встречался с представителями бизнеса и политических кругов этой страны. Также пресс-служба президента сообщала, что во время этой поездки запланирован краткосрочный отпуск.



В 2009 году Александр Лукашенко посетил Вильнюс, где встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Фото: пресс-служба президента

Упоминания в швейцарской прессе о визите высокого гостя из Беларуси отсутствовали. Как рассказывал швейцарский депутат Андреас Гросс, белорусский президент остановился на одном из курортов в восточной части страны, а название курорта держалось в секрете по соображениям безопасности.

В 2015 году президент Беларуси снова посетил США. Там он встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Верховным комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раадом аль-Хусейном, Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, председателем Государственного Совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро и президентом Эквадора Рафаэлем Корреа Дельгадо.



Фото: пресс-служба президента

Также Лукашенко выступил на пленарном заседании Саммита ООН по устойчивому развитию, в общей дискуссии 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где заявил, что анархии, беспределу и насилию никогда не будет места в Беларуси, а также подписал Конвенцию о правах инвалидов.



Фото: пресс-служба президента

Кроме того, вместе с младшим сыном Николаем белорусский президент принял участие в приеме от имени президента США Барака Обамы в честь глав делегаций на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Фото: пресс-служба президента