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«Дружба дружбой, а государство - это все отдельно». Лукашенко встретился с президентом Армении

02.07.2019 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 июля на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.


Фото: пресс-служба президента

«Для нас нет закрытых тем с Арменией. Любые ваши пожелания, устремления, если вы видите что-то в Беларуси, приемлемое для Армении, мы всегда готовы открыть для вас двери», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба.

Глава белорусского государства напомнил, что когда Армен Саркисян пришел на пост президента Армении, была достигнута договоренность о его визите в Беларусь, чтобы побывать в знаковых с точки зрения развития, экономики местах. Реализовать эти договоренности на практике удалось сейчас.

Кроме того, перед встречей с президентом Армении, Александр Лукашенко поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Он позвонил перед своим визитом в Сингапур, просил передать привет президенту. На что я ему сказал: и не думай даже, мы его торопить в Армению не намерены. Тем более что он занимается нужными для Армении вещами», — рассказал белорусский президент.

Во время визита в Минск Армен Саркисян провел встречу с министром сельского хозяйства, посетил БГУ и ПВТ. Александр Лукашенко предложил президенту Армении задержаться еще на некоторое время в Беларуси. «Вы, действительно, не торопитесь обратно. Посмотрите то, что вас интересует с точки зрения развития экономики, промышленности, сельского хозяйства. Вы как человек толковый, умный, образованный, более того, практичный знаете, что посмотреть и что важно и полезно для Армении», — продолжил Глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил, что сотрудничество Беларуси и Армении начиналось фактически с нуля. «Сегодня мы хоть и не имеем огромного товарооборота, но за 50 млн долларов годовых — это неплохая динамика, если ее сравнивать с теми нулевыми показателями», — констатировал он. Налажено тесное сотрудничество с представителями деловых кругов. «У нас сложились очень хорошие, теплые отношения со многими представителями Армении, в том числе и частного бизнеса. Вы знаете их, моих друзей в Армении, которые инвестируют в Беларусь. Я очень благодарен», — сказал президент.

Вместе с тем он подчеркнул единое требование для всех, кто намерен вести бизнес в Беларуси. «У меня одно правило: дружба дружбой, а государство — это все отдельно. Моя служба с этим связана быть не должна. Когда ко мне обратились за разрешением на поставку каких-то товаров, особенно чувствительных для Беларуси, я сразу сказал: общие принципы. Приходишь в Беларусь, открываешь предприятие, создаешь рабочие места, инвестируешь — поставляй, пожалуйста, сырье, дорабатывай», — подчеркнул глава государства.

По такому принципу известным предпринимателем Гагиком Царукяном было организовано в Беларуси предприятие по розливу армянского коньяка. «Точно так мы организовали работу белорусско-армянского торгового дома, и, как мне докладывают, 30−40% товарооборота между Беларусью и Арменией идет через него. То есть мы уже притерлись в экономике в плане нашего сотрудничества, основой которого является создание совместных предприятий. Мы готовы идти этим путем», — добавил Александр Лукашенко.

Несмотря на критику, которая иногда раздается с обеих сторон и которая, естественно, может возникать в отношениях между странами, сотрудничество Беларуси и Армении остается крепким и надежным. «Главное состоит в том, что мы с вами союзники, действуем с одинаковых позиций, у нас в принципе нет расхождений даже по международной повестке дня. В этом ключе мы всегда будем действовать», — резюмировал белорусский лидер.

В свою очередь Армен Саркисян поблагодарил Александра Лукашенко за приглашение посетить Беларусь и присутствовать на закрытии II Европейских игр.


Армен Саркисян на церемонии закрытия II Европейских игр в Минске. Фото: пресс-служба президента Армении

«Абсолютно впечатлен и размахом, и организованностью, и дисциплиной, — признался он. — Мне кажется, что Беларусь готова к более масштабному мероприятию». Президент Армении отметил очень достойное выступление на играх спортсменов своей страны, а также поздравил с успехом белорусскую национальную команду.

Армен Саркисян также поделился впечатлениями от посещения Парка высоких технологий, где он был приятно удивлен увиденным. «Мне очень понравилось, что Беларусь — впереди многих, что в Беларуси поняли: в будущем виртуальная реальность будет только дополнять», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время визита в Минск Армен Саркисян провел встречу с министром сельского хозяйства, посетил БГУ и ПВТ. Александр Лукашенко предложил президенту Армении...
 
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