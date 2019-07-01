Амбразевич: Ситуация в Беларуси не заслуживает рассмотрения в Совета ООН по правам человека

Источник материала: Tut.by

Ситуация в Беларуси не заслуживает рассмотрения Совета ООН по правам человека. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич 2 июля на сессии Совета ООН по правам человека. Трансляция заседания велась на сайте СПЧ.



Юрий Амбразевич. Фото: пресс-служба ООН

Амбразевич выступал после того, как специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин представила свой доклад . В нем говорится, что за прошедший год в Беларуси не произошло существенного улучшения ситуации с правами человека, но были некоторые позитивные изменения.

В свою очередь, Амбразевич указал, что в 2018 году в соответствии с докладом Программы развития ООН Беларусь впервые вошла в число государств с высшим уровнем человеческого развития. «В этом зале, как и в стенах ООН в целом, общепризнано, что устойчивое развитие как процесс и уровень развития любого общества как результат напрямую зависят от соблюдения прав человека и каждого конкретного гражданина», — сказал постоянный представитель.

Он отметил, что в Беларуси «много еще предстоит сделать и работа по совершенствованию общественно-политических и социально-экономических отношений ведется на постоянной основе». «Однако оценки ООН подтверждают, что Беларусь движется в правильном направлении, — сказал он. — В этой связи, как и прежде, мы глубоко убеждены, что ситуация с правами человека не заслуживает рассмотрения в Совете ООН по правам человека и тем более в рамках пункта 4 (права человека — БелаПАН.) повестки дня».

«Мы также убеждены в нецелесообразности наличия специального докладчика по Беларуси и продолжаем настаивать на политической мотивированности самого факта его создания, как и ежегодного продления его мандата вопреки реальной ситуации на земле и здравому смыслу, — продолжил Амбразевич. — При этом хочу подчеркнуть, что Беларусь строго придерживается взятых на себя обязательств по взаимодействию с правозащитными структурами ООН. Для системного направления этой деятельности в стране имеется инструмент в виде национального плана действий по правам человека. Как элемент содействия этим усилиям в рамках команды ООН в Беларуси действует представитель УВКЧП».

Амбразевич подчеркнул, что Беларусь не имеет задолженностей по докладам в договорные органы ООН.

«Хочу особо отметить тот факт, что с озабоченными членами международного сообщества мы обсуждаем их озабоченности напрямую, — сказал представитель Беларуси. — Чуть более недели назад в Брюсселе состоялся очередной раунд прямого двустороннего диалога по правам человека между Беларусью и ЕС, инициатором резолюции по Беларуси в СПЧ ООН и инициатором создания и продолжения работы специального докладчика ООН».

Он также отметил: «Повторяем, что полагаем рассмотрение ситуации в сфере прав человека в Беларуси в стенах ООН неадекватным целям и задачам ООН и Совета по правам человека, в частности. Подтверждаем свое принципиальное неприятие самого института страновых резолюций в СПЧ и ООН в целом».

После Амбразевича выступили представители ЕС, Австралии, Литвы, Швеции, Эстонии, Чехии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Польши, Бельгии, Великобритании, Словакии и Франции, а также правозащитных организаций. Все они, в целом, высказались в поддержку продления мандата спецдокладчика по Беларуси и выразили обеспокоенность продолжающимся нарушением прав человека в стране, в том числе применением смертной казни, преследованием активистов, блогеров, правозащитников, журналистов.

Представитель ЕС заявил, что делегация Европейского союза внесла на рассмотрение Совета ООН по правам человека резолюцию о продлении мандата спецдокладчика по Беларуси. Голосование по всем резолюциям СПЧ состится 11−12 июля.