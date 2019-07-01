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Эксклюзивный набор шоколада, Лесик и папирус из Иерусалима. Лукашенко и Саркисян обменялись подарками

02.07.2019 13:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси вручил президенту Армении, который находится с визитом в Минске, сувениры II Европейских игр, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Армении

Среди подарков от белорусского президента панно из мореного дуба с закрепленными на нем медальонами, символизирующими 15 видов спорта, представленных на форуме, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенка Лесика. Последний, как признался Армен Саркисян, очень кстати. Он поздравил президента Беларуси с предстоящим государственным праздником — Днем Независимости, отметив, что эта дата совпадает с днем рождения его внука, которого тоже зовут Армен. Ему армянский лидер как раз и подарит Лесика.

В свою очередь Армен Саркисян подарил Александру Лукашенко папирус, который побывал в Иерусалиме, с написанной на нем молитвой «Отче наш».


Фото: пресс-служба президента
 
Теги: Минск
 
 
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Армен Саркисян признался, что подарит Лесика своему внуку, у которого завтра День рождения.
 
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