Эксклюзивный набор шоколада, Лесик и папирус из Иерусалима. Лукашенко и Саркисян обменялись подарками

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси вручил президенту Армении, который находится с визитом в Минске, сувениры II Европейских игр, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Армении

Среди подарков от белорусского президента панно из мореного дуба с закрепленными на нем медальонами, символизирующими 15 видов спорта, представленных на форуме, эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенка Лесика. Последний, как признался Армен Саркисян, очень кстати. Он поздравил президента Беларуси с предстоящим государственным праздником — Днем Независимости, отметив, что эта дата совпадает с днем рождения его внука, которого тоже зовут Армен. Ему армянский лидер как раз и подарит Лесика.

В свою очередь Армен Саркисян подарил Александру Лукашенко папирус, который побывал в Иерусалиме, с написанной на нем молитвой «Отче наш».



Фото: пресс-служба президента