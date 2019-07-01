Беларусбанк снизил процентную ставку по кредиту на недвижимость. Теперь жилье взаймы можно купить под 14,5% годовых

Источник материала: realt.by

Этим летом ОАО «АСБ Беларусбанк» уже дважды снижало ставки по кредитам на недвижимость. Но, если с 1 июня снижение составило всего 0,1 процентных пункта и отметка остановилась на 15,3% годовых, то сейчас купить жилье в кредит можно под 14,5% годовых .

С 1 июня Беларусбанк снизил ставки по кредитам на 0,1 п.п., и тогда финансист Михаил Грачев говорил , что такое решение банка — не более, чем пиар-ход. В течение первого летнего месяца купить готовое жилье в кредит можно было под 15,3 годовых, построить — под 15%. Теперь процентная ставка составит 14,5%.

— С 1 июля снизилась процентная ставка по кредитам. Если брать кредит на покупку или строительство жилья, то процентная ставка составляет ставка рефинансирования + 4,5 п.п. В итоге получается 14,5% годовых, — пояснили в колл-центре банка. — При этом нужно учитывать, что ставка рефинансирования может изменяться, а 4,5 п.п. на данный момент остаются фиксированными. Это произошло по решению правления банка.