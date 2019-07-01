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Беларусбанк снизил процентную ставку по кредиту на недвижимость. Теперь жилье взаймы можно купить под 14,5% годовых
02.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этим летом ОАО «АСБ Беларусбанк» уже дважды снижало ставки по кредитам на недвижимость. Но, если с 1 июня снижение составило всего 0,1 процентных пункта и отметка остановилась на 15,3% годовых, то сейчас
С 1 июня Беларусбанк снизил ставки по кредитам на 0,1 п.п., и тогда финансист Михаил Грачев
— С 1 июля снизилась процентная ставка по кредитам. Если брать кредит на покупку или строительство жилья, то процентная ставка составляет ставка рефинансирования + 4,5 п.п. В итоге получается 14,5% годовых, — пояснили в колл-центре банка. — При этом нужно учитывать, что ставка рефинансирования может изменяться, а 4,5 п.п. на данный момент остаются фиксированными. Это произошло по решению правления банка.
Напомним, с 1 июля «Белгазпромбанк»
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Беларусбанк снизил процентную ставку по кредиту на недвижимость. Теперь жилье взаймы можно купить под 14,5% годовых
Этим летом ОАО «АСБ Беларусбанк» уже дважды снижало ставки по кредитам на недвижимость. Но, если с 1 июня снижение составило всего 0,1 процентных пункта и отметка...
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