УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в домах в Грушевке. Самая низкая цена кв.м «однушки» – $ 1130

Многоквартирный жилой дом № 1 по генплану будет 3-секционным, 17-этажным со встроенными помещениями административного назначения. Здание имеет Г-образную конфигурацию.

Дом рассчитан на 228 квартир, из них 130 – однокомнатных, 64 – двухкомнатных и 34 – трехкомнатных квартиры.

Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану запроектирован 4-секционным, 17-этажным, имеет Г-образную конфигурацию. В доме насчитывается 322 квартиры, из них 187 – однокомнатных, 119 – двухкомнатных и 16 – трехкомнатных квартир.

Пятиуровневый надземный гараж-стоянка рассчитан на 510 машиномест.

Согласно проектной декларации для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также юридических лиц в жилом доме № 1 предлагаются: