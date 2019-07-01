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УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в домах в Грушевке. Самая низкая цена кв.м «однушки» – $ 1130

02.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в домах в Грушевке. Самая низкая цена кв.м «однушки» – $ 1130

Многоквартирный жилой дом № 1 по генплану будет 3-секционным, 17-этажным со встроенными помещениями административного назначения. Здание имеет Г-образную конфигурацию.

Дом рассчитан на 228 квартир, из них 130 – однокомнатных, 64 – двухкомнатных и 34 – трехкомнатных квартиры.

Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану запроектирован 4-секционным, 17-этажным, имеет Г-образную конфигурацию. В доме насчитывается 322 квартиры, из них 187 – однокомнатных, 119 – двухкомнатных и 16 – трехкомнатных квартир.

Пятиуровневый надземный гараж-стоянка рассчитан на 510 машиномест.

Согласно проектной декларации для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также юридических лиц в жилом доме № 1 предлагаются:

10 однокомнатных квартир общей площадью 41,33 кв.м и 42,32 кв.м с машиноместами. Купить новую квартиру в Минске у застройщика при единовременной уплате цены договора можно за 1150 долл.США/кв.м в эквиваленте, при поэтапной уплате – по 1250 долл.США/кв.м в эквиваленте.


УКС Центрального района предложил квартиры с машиноместами в домах в Грушевке. Самая низкая цена кв.м «однушки» – $ 1130

В жилом доме № 2 по генплану предлагаются:

5 однокомнатных квартир общей площадью 29,28 кв.м с машиноместами. Цена квадратного метра жилого помещения при единовременной уплате составляет 1250 долларов США в эквиваленте и 1350 долларов США – при поэтапной уплате.

5 однокомнатных квартир общей площадью 50,49 кв.м с машиноместами. Цена квадратного метра жилого помещения при единовременной уплате составляет 1130 долларов США в эквиваленте и 1230 долларов США – при поэтапной уплате.

Стоимость машиноместа составляет 6800 долларов США в эквиваленте при единовременной уплате и 6900 долларов США – при поэтапной уплате.

Документы для заключения договоров долевого строительства принимаются с 2 июля 2019 года.

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Теги: Минск
 
 
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УКС Центрального района г. Минска предложил новую партию квартир в многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской, 2-я...
 
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