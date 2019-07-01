Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за $2,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

Сейчас частное предприятие «Агроэкоотдых» признано банкротом , назначен антикризисный управляющий и открыто ликвидационное производство. Все имущество было оценено в 5,1 миллиона рублей и разделено на 6 лотов, по которым и будут проведены электронные торги.

Основной лот включает в себя 12 гостевых домиков, дом-музей, здание пожарного поста и хозблока, хозяйственные постройки и сооружения, ветряные и водяные мельницы, искусственные водоемы, купели, водную технику, квадроциклы, хоз- и специальную технику, животных и прочее имущество согласно перечню. Все это оценивается в стартовые $2,4 млн.