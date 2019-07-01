ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за $2,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

02.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за ,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

Одна из самых ярких агроусадеб — «Наносы-Новоселье» — была выставлена на аукцион. То, что собственники оценивали в $4,5 миллиона, выставлено на торги за первоначальные $2,4 миллиона.


Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за ,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за ,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

Сейчас частное предприятие «Агроэкоотдых» признано банкротом, назначен антикризисный управляющий и открыто ликвидационное производство. Все имущество было оценено в 5,1 миллиона рублей и разделено на 6 лотов, по которым и будут проведены электронные торги.

Основной лот включает в себя 12 гостевых домиков, дом-музей, здание пожарного поста и хозблока, хозяйственные постройки и сооружения, ветряные и водяные мельницы, искусственные водоемы, купели, водную технику, квадроциклы, хоз- и специальную технику, животных и прочее имущество согласно перечню. Все это оценивается в стартовые $2,4 млн.


Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за ,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

— Вчера был последний день, когда можно подать заявку на участие в этом аукционе. Желающих купить объект не нашлось, поэтому торги не состоятся, — рассказал Николай Музыченко. — Что же касается снижения стоимости на следующем аукционе, то я бы не стал торопиться с выводами. Сейчас антикризисные управляющие с кредиторами будут определять, по какой цене будет выставляться этот объект дальше.


Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за ,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

Напомним, агроусадьба «Наносы-Новоселье» отличалась уникальным подходом к организации отдыха. На небольшом полуострове (около 270 соток), омываемом с трех сторон Нарочью, собственник Евгений Новоселецкий постарался воссоздать самобытную культуру белорусской деревни. Здесь подавали блюда XIX века, учили печь хлеб, знакомили с белорусской культурой. И снять агроусадьбу было немало желающих.

Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий погиб в автомобильной аварии.


Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за ,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся

Фото: Павел Садовский

Читайте также:

На знаковом универсаме «Первомайский» в Минске появилась вывеска «Дионис». ФОТОФАКТ

«Агроусадьба — это всего лишь хобби». Минчанка уехала в деревню, чтобы разводить лошадей и отстраивать родовое гнездо

В центре Минска отменили строительство молодежного развлекательного центра. Президент предлагает «не перегружать территорию»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аукционные торги по продаже агроусадьбы «Наносы» были назначены на 4 июля. Однако ни одного заявителя на участие в торгах не нашлось, а значит, аукцион не состоится....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Советы по развитию предпринимательства в регионах хотят сделать эффективнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика