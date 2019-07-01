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Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за $2,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся
02.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Одна из самых ярких агроусадеб — «Наносы-Новоселье» — была выставлена на аукцион. То, что
Сейчас частное предприятие «Агроэкоотдых» признано
— Вчера был последний день, когда можно подать заявку на участие в этом аукционе. Желающих купить объект не нашлось, поэтому торги не состоятся, — рассказал Николай Музыченко. — Что же касается снижения стоимости на следующем аукционе, то я бы не стал торопиться с выводами. Сейчас антикризисные управляющие с кредиторами будут определять, по какой цене будет выставляться этот объект дальше.
Напомним,
Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий
Фото: Павел Садовский
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Желающих купить агроуcадьбу «Наносы» за $2,4 миллиона не нашлось. Но кредиторы цену снижать не торопятся
Аукционные торги по продаже агроусадьбы «Наносы» были назначены на 4 июля. Однако ни одного заявителя на участие в торгах не нашлось, а значит, аукцион не состоится....
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