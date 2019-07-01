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Власти рассказали о планах по увеличению ВВП

02.07.2019 14:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Минэкономики  рассказал о том, на сколько вырастет ВВП Беларуси в этом году и рассказал, каким будет рост экономики к 2025 году.

По оценке Минэкономики, ВВП Беларуси в 2019 году составит $61 млрд, заявил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", передает БЕЛТА

"К 2025 году президент страны поставил амбициозную задачу - достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 год (по нашей оценке), то есть вырасти мы должны в 1,7 раза", - сказал Дмитрий Крутой. Планы эти, по его словам, реальны.

Напомним, что ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года увеличился по отношению к аналогичному период у 2018-го на 1% и составил 49,2 млрд рублей. 

Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП Беларуси. Так, аналитики ЕАБР считают, что рост ВВП Беларуси в среднесрочном периоде составит не более 1,5-2% ежегодно. Согласно оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020 году — 2,4%, в 2021 году — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019-2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4% соответственно.

 
 
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Глава Минэкономики  рассказал о том, на сколько вырастет ВВП Беларуси в этом году и рассказал, каким будет рост экономики к 2025 году.
 
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