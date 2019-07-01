|
Власти рассказали о планах по увеличению ВВП
02.07.2019 14:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Минэкономики рассказал о том, на сколько вырастет ВВП Беларуси в этом году и рассказал, каким будет рост экономики к 2025 году.
По оценке Минэкономики, ВВП Беларуси в 2019 году составит $61 млрд, заявил сегодня министр экономики Дмитрий Крутой на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", передает
"К 2025 году президент страны поставил амбициозную задачу - достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 год (по нашей оценке), то есть вырасти мы должны в 1,7 раза", - сказал Дмитрий Крутой. Планы эти, по его словам, реальны.
Напомним, что ВВП Беларуси за 5 месяцев 2019 года
Эксперты прогнозируют замедление роста ВВП Беларуси. Так, аналитики ЕАБР
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минэкономики рассказал о том, на сколько вырастет ВВП Беларуси в этом году и рассказал, каким будет рост экономики к 2025 году.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)