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ДОСКА ПОЧЕТА: из когорты лучших

02.07.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

ДОСКА ПОЧЕТА: из когорты лучших
Николай Дмитриевич Сафронов, тракторист-машинист КСУП «Юратишки» родился в д. Чернели и в свои 60 лет практически все годы трудовой деятельности работал во славу отчих мест. Здесь, в совхозе «Чернели» трудился водителем когда-то его отец, стали водителями и два брата. Профессию водителя Николай приобрел после окончания курсов Ошмянского ДОСААФ. Отслужил срочную в войсках ПВО в суровых погодных условиях г. Оленегорска Мурманской области.

С 1981 года он трудится в Чернелях, приумножая славу своей земли. Где родился - там и пригодился: это о нем.
Юратишковской стороне отдала все свои силы и умение и его супруга Людмила Ивановна, работавшая завскладом и поваром, находящаяся ныне на заслуженном отдыхе. Трудился в КСУП механизатором и сын Вадим, ныне работающий в Юратишковском ДОЦе станочником.
Сорок два года трудового стажа у Николая Дмитриевича. Он в элите механизаторско-водительской гвардии своего хозяйства. Сейчас трудится на перевозке кормов, обеспечивает на «бензовозе» топливом технику хозяйства в период массовых сельхозработ. Его опыт, знания, умение позволяют выполнять любую работу качественно, оперативно. Родившийся и выросший на селе он любит и знает свою землю.
На районной Доске почета он представляет механизаторов-юратишковцев. А вообще, за годы трудовой жизни он имеет много доказательств о признании своего труда: премий, грамот, дипломов.
Ведь самое большое счастье - трудиться на той земле, где родился.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Николай Дмитриевич Сафронов, тракторист-машинист КСУП «Юратишки» родился в д. Чернели и в свои 60 лет практически все годы трудовой деятельности работал во...
 
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