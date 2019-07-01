ДОСКА ПОЧЕТА: из когорты лучших

Источник материала: Ивьевский край



Николай Дмитриевич Сафронов, тракторист-машинист КСУП «Юратишки» родился в д. Чернели и в свои 60 лет практически все годы трудовой деятельности работал во славу отчих мест. Здесь, в совхозе «Чернели» трудился водителем когда-то его отец, стали водителями и два брата. Профессию водителя Николай приобрел после окончания курсов Ошмянского ДОСААФ. Отслужил срочную в войсках ПВО в суровых погодных условиях г. Оленегорска Мурманской области.

С 1981 года он трудится в Чернелях, приумножая славу своей земли. Где родился - там и пригодился: это о нем.

Юратишковской стороне отдала все свои силы и умение и его супруга Людмила Ивановна, работавшая завскладом и поваром, находящаяся ныне на заслуженном отдыхе. Трудился в КСУП механизатором и сын Вадим, ныне работающий в Юратишковском ДОЦе станочником.

Сорок два года трудового стажа у Николая Дмитриевича. Он в элите механизаторско-водительской гвардии своего хозяйства. Сейчас трудится на перевозке кормов, обеспечивает на «бензовозе» топливом технику хозяйства в период массовых сельхозработ. Его опыт, знания, умение позволяют выполнять любую работу качественно, оперативно. Родившийся и выросший на селе он любит и знает свою землю.

На районной Доске почета он представляет механизаторов-юратишковцев. А вообще, за годы трудовой жизни он имеет много доказательств о признании своего труда: премий, грамот, дипломов.

Ведь самое большое счастье - трудиться на той земле, где родился.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.