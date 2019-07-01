Ориентир – на успех!

Источник материала: Ивьевский край

Сразу же с момента организации 22 ноября 2018 года в числе успешно действующих предприятий малого бизнеса заявило о себе предприятие ООО «Фориния», расположенное на базе бывшего Райагропромснаба на ст. Гавья. ООО входит в группу польских компаний «AM&HP» и ООО «Вестлоджинг» г. Гродно, занимается изготовлением древесной щепы и продукции деревообработки - колья на малые текстурные формы, используемые для ограждения.





Экономическая составляющая предприятия внушает уважение. Здесь не увидишь праздно шатающихся людей, все работает, как четко слаженный механизм. Весной 90% территории предприятия было заложено лесом, сейчас несколько иная экономическая ситуация, решаются другие проблемы. Вполне можно проводить экскурсии для школьников – интересно и познавательно, как дерево в служении людям меняет свою роль.

Основной потребитель продукции - Польша.

Логистически ООО «Фориния» расположено очень удобно: железнодорожная станция, совсем рядом граница, нет недостатка в источниках сырья. Пока производимая продукция – полуфабрикаты. Стратегически руководство стремится дойти до глубокой переработки древесины, что позволит существенно увеличить прибыль.

Те же колья – заточить, высушить, сделать фаски, импрегнация - насыщение древесины различными химическими веществами.

Поможет новая окорочно-сортиро-вочная линия, которая монтируется в настоящее время. Она позволит существенно уменьшить затраты на сортировку леса, производство щепы существенно увеличится.





На предприятии трудятся 39 человек. Руководит «Форинией» Сергей Степанович Готто, житель г. Лиды. Он имеет техническое образование, 5 лет отдал службе в Вооруженных Силах, хотел закончить военную академию, но экономические потрясения не позволили профессии военного состояться. Прошел путь от подсобного рабочего до руководителя. Несколько лет назад он начинал с пустой территории на базе Райагропромснаба. Создал команду. Предприятие работает и приносит прибыль. В местный бюджет платятся налоги.

Каждый день что-то созидается. Задача дня - провести воду, установить видеонаблюдение, построить колодцы, оптимизировать электричество, решить проблемы использования отходов.

Льготы государства в какой-то степени помогают расширять производство. Как производители освобождены от уплаты налога на прибыль на пять лет. Здесь много внимания уделяется вопросам анализа и планирования. Скажем, установлено время на разгрузку сырья не более часа. И ни разу не было случая, чтобы график нарушался. Никто не ходит по территории предприятия без дела.







Пока - это начало. «Когда 99 процентов готовой продукции уйдет на экспорт, - тогда будет успех», - говорит Сергей Готто. Для этого ориентировочно нужно около трех лет. И для этого есть все условия. В том числе, кадры. Например, принимают на работу нового подсобного рабочего, наблюдают за ним. Справляется - ставят бригадиром. Оптимально, чтобы прошел путь от подсобного рабочего до бригадира. Это решает вопрос взаимозаменяемости. С начала рабочего периода уволился только один человек. Практически нулевая текучесть кадров говорит о торговой марке и престиже работы.

Хотя нет внутреннего потребителя, имеются заинтересованные стороны в получении продукции в Польше. Разве плохо, когда идет валюта в страну, налоги в местный бюджет, создаются новые рабочие места? Помогли наладить работу районный и областной исполнительный комитеты, в частности, юридически безупречно провести сделку купли- продажи объекта для производства.

Очень важно, что у руководителя есть опыт работы с документами. И четыре клиента по договорным отношениям – сейчас этого вполне достаточно. Отслеживается ситуация на рынке щепы, запросы потенциальных покупателей. ООО «Фориния» готова нарастить объемы. Кто лучше считает деньги – тот и будет с деньгами. Взаимовыгодное сотрудничество – основа современной экономики.

Щепа – это возобновляемая продукция. Стратегически, если оценить все факторы, - преимущество за щепой.

Россия - немного другая. Тоже производит щепу, стремится нарастить ее поставки на экспорт. Там никому не нужны дрова при дешевом газе.

ООО «Фориния» закупает на бирже лес. За 2018 год переработано 96000 кубометров леса. Основная масса идет вагонами, доставляют сырье и машинами. Спад в отгрузке щепы в последнее время имеет объективные причины - рынок диктует условия.

На предприятии действует восьмичасовой рабочий день без выходных – предприятие работает слаженно и ритмично.

Щепа и колья от ивьевских производителей востребованы в Европе. Есть замысел на использование коры для производства удобрений, нужно использовать процесс переработки древесины по полной технологической программе. Не надо ничего изобретать. Все изобретено.

Здесь стремятся сделать лесопиление менее затратным. Изнашиваются пилы от коры, большого содержания примесей в древесине, песка. Раньше в чанах обмывали перед распилом древесину, сейчас есть другие технологии. И их здесь используют. Экономия на пилах – существенный элемент успешной работы. Работают с разными породами дерева, но поставляется щепа отдельно. Отходы от производства кольев использует торфобрикетный завод для добавки в торфобрикеты.

Много союзников, единомышленников. Ивьевский лесхоз, Юратишковский ДОЦ – это стратегические партнеры, тесно сотрудничает с ними «Фориния».

Составляющее эффективной работы – большие объемы. Чтобы быть на плаву, надо делать 8 тыс. кубов щепы в месяц. И делали, хотя сегодня такой необходимости нет в связи с экономической конъюнктурой. В планах - сушка продукции, пропитывание древесины защитными средствами. Нужно стремиться быть современным предприятием. Опыт в данном направлении - преимущественно западный.

Но «Фориния» уже может быть и примером для других.

В. ПОБОЛЬ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.