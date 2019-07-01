В Беларуси могут снова разрешить неидентифицированные электронные кошельки

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется установить определенные правила, при которых владелец электронного кошелька не будет обязан проходить идентификацию. Об этом рассказала журналистам заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич, сообщает БЕЛТА.

"Основные принципиальные подходы к установлению режима электронного кошелька, владелец которого может быть неидентифицированным, согласованы с заинтересованными государственными органами. Сейчас ведется работа над техническими деталями документов с учетом позиции Министерства юстиции по форме введения данных изменений в декрет №6", - отметила Татьяна Рускевич.

По словам представителя Нацбанка, процесс подготовки изменений в декрет №6 занял длительное время, потому что в первую очередь необходимо было учитывать риски, связанные с использованием электронных денег в противоправных целях, опираться на результаты работы правоохранительных органов по достижению целей декрета.

"На сегодня есть понимание у госорганов и прежде всего силовых ведомств, что при условии разумных порогов и проработанных ограничений можно вернуться к возможности использования неидентифицированных кошельков. По проекту нормативного акта, разработанного Национальным банком, получено положительное заключение МВД, КГК, Генпрокуратуры, СК и других заинтересованных госорганов. Полагаем, что с учетом результатов согласования и достигнутых договоренностей до конца текущего года мы сможем завершить эту работу", - сказала Татьяна Рускевич.

Как сообщалось ранее, 28 декабря 2014 года декретом №6, направленным на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, была введена обязательная идентификация владельцев электронных кошельков в Беларуси. Эта мера оказала положительное влияние на достижение целей, поставленных декретом, но вместе с тем явилась одной из причин существенного сокращения систем расчетов с использованием электронных денег на белорусском рынке, предусматривающих открытие электронных кошельков физлицам.-0-