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Дополнительную дифференциацию тарифов на электроэнергию ввели в Беларуси

02.07.2019 17:21 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введена дополнительная дифференциация тарифов на электроэнергию по временным периодам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 июля 2019 года №442, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Действующая двухзонная дифференциация тарифов на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей, дополняется трехзонной дифференциацией.

Во время минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф рассчитывается с коэффициентом 0,6 к одноставочным тарифам, во время максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - с коэффициентом 1,8. Для остального времени суток (с 6.00 до 17.00) будет действовать тариф, рассчитанный с применением коэффициента 0,7 к одноставочным тарифам.

"Введение дополнительной дифференциации направлено на сглаживание вечернего максимума нагрузки энергосистемы, а также на приоритетный перенос электропотребления из периода максимума нагрузки в ночное время суток", - пояснили в Совмине.

Применение дифференциации с использованием трехставочного тарифа позволит потребителям, в том числе уже оплачивающим электроэнергию для бытовых нужд по дифференцированным по временным периодам тарифам, снизить размер платежей за электроэнергию на величину до 11%.

Аналогичная дифференциация по трем временным периодам предполагается и для тарифов на электроэнергию, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Постановление вступило в силу с 1 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введена дополнительная дифференциация тарифов на электроэнергию по временным периодам. Это предусмотрено постановлением...
 
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