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«США - непоколебимый сторонник территориальной целостности Беларуси». Помпео поздравил белорусов с 3 июля

02.07.2019 18:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Майка Помпео по случаю Дня независимости Беларуси.


Майкл Помпео. Фото: Reuters

«От имени Соединенных Штатов Америки сердечно поздравляю Республику Беларусь с Днем независимости, который празднуется 3 июля. Уважение прав и свобод человека, а также непрерывное развитие демократических принципов имеют ключевое значение для построения процветающих, устойчивых и мирных государств. Мы надеемся на продолжение диалога по этим вопросам в интересах обеих наших стран. В этот день я желаю народу Беларуси всего наилучшего», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте посольства США в Беларуси.

Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали не раскрыл.

14 января Владимир Макей заявил, что между Минском и Вашингтоном идут переговоры о взаимном расширении дипломатического присутствия, в том числе о том, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов.

 
Теги: Минск
 
 
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США надеются на продолжение диалога с Беларусью по вопросам прав и свобод человека, а также вопросам непрерывного развития демократических принципов.
 
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