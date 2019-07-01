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«США - непоколебимый сторонник территориальной целостности Беларуси». Помпео поздравил белорусов с 3 июля
02.07.2019 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты являются непоколебимым приверженцем независимости, суверенитета и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Майка Помпео по случаю Дня независимости Беларуси.
«От имени Соединенных Штатов Америки сердечно поздравляю Республику Беларусь с Днем независимости, который празднуется 3 июля. Уважение прав и свобод человека, а также непрерывное развитие демократических принципов имеют ключевое значение для построения процветающих, устойчивых и мирных государств. Мы надеемся на продолжение диалога по этим вопросам в интересах обеих наших стран. В этот день я желаю народу Беларуси всего наилучшего», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте
Напомним, 11 января американский журнал Foreign Policy Минске">сообщил, что глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске.
«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.
Позже МИД Беларуси подтвердил звонки Макея руководству Госдепа США, но детали
14 января Владимир Макей
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«США - непоколебимый сторонник территориальной целостности Беларуси». Помпео поздравил белорусов с 3 июля
США надеются на продолжение диалога с Беларусью по вопросам прав и свобод человека, а также вопросам непрерывного развития демократических принципов.
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