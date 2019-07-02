Посол Беларуси в Австрии к 3 Июля спела народную песню

Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина спела народную песню «Із далёкiх, iз краёў». Видео опубликовано на официальной странице белорусского МИД в Facebook.

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина приняла участие в акции МИД, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси.

Слова и музыка у песни народные, она была в репертуаре ансамбля «Песняры».