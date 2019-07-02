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Посол Беларуси в Австрии к 3 Июля спела народную песню

02.07.2019 23:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина спела народную песню «Із далёкiх, iз краёў». Видео опубликовано на официальной странице белорусского МИД в Facebook.

Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина приняла участие в акции МИД, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси.

Слова и музыка у песни народные, она была в репертуаре ансамбля «Песняры».

О ревности России, феминизме и личной жизни. Откровенное интервью Елены Купчиной

 
 
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Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина приняла участие в акции МИД, приуроченной к 75-летию...
 
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