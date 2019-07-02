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Посол Беларуси в Австрии к 3 Июля спела народную песню
02.07.2019 23:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Беларуси в Австрии Елена Купчина спела народную песню «Із далёкiх, iз краёў».
Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина приняла участие в акции МИД, приуроченной к 75-летию освобождения Беларуси.
Слова и музыка у песни народные, она была в репертуаре ансамбля «Песняры».
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Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина приняла участие в акции МИД, приуроченной к 75-летию...
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