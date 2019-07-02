Выжившие. Здания Минска, которые смогли выстоять войну

Источник материала: realt.by

Оккупированная в годы Великой отечественной войны белорусская столица была освобождена 3 июля 1944 года. Это произошло 75 лет назад. Далеко не все здания смогли уцелеть в этих нелегких боях. Некоторые уцелевшие дома были разрушены уже в послевоенное время. Однако есть и те городские достопримечательности, которые не только пережили Вторую мировую, но и сохранились до наших дней. Какие именно – в фоторепортаже Realt.by.



Фото: Павел Садовский

В этой подборке представлены далеко не все уцелевшие после ВОВ здания. Однако мы постарались собрать максимально значимые памятники архитектуры, которые, будто птицы-фениксы, восстали из руин и пепла.



Фото: Павел Садовский

Петропавловская церковь Уютный собор святых Петра и Павла, расположившийся у подножия Немиги, невольно притягивает взгляд. Это не только памятник архитектуры XVII века, но и одно из самых древних уцелевших зданий в Минске. Эта церковь была построена на пожертвования дворян и членов Минского воеводства в 1612 году. В один из периодов своего существования она даже являлся кафедральным собором Минской епархии. В 1870 году собор основательно отреставрировали. В 1913 году при соборе, по документам, насчитывалось 5698 прихожан. Однако в 1933 году храм был закрыт, а все его служители арестованы и расстреляны. Тогда же здание использовалось в качестве склада для продуктов. С 1941 по 1944 года в Соборе возобновились богослужения, но в послевоенное время его территории использовались под размещение архива научно-технической документации БССР и литературы и искусства БССР. В какой-то период собор использовали в качестве жилья. Богослужения возобновились лишь в 1991 году, и продолжаются там и сегодня. Что интересно, в народе церковь называлась "желтой" по цвету стен.





Собор Святого Духа Кафедральный собор Сошествия Святого Духа считается главным храмом экзархата Русской православной церкви. Здание было построено в 1633 - 1642 годах как католический монастырь бернардинок. Буквально через 100 лет монастырь был разрушен пожаром и после отреставрирован. Еще через 100 лет костел перешел во владения православной церкви, а монастырь был перевезен в Несвиж. Освящение главного престола монастырского храма в честь Сошествия Святого Духа было совершено 22 октября 1870 года. В годы советской власти богослужения в церкви не проводились. Они возобновились только в годы немецкой оккупации Беларуси. Кафедральным этот собор стал уже после освобождения Минска. С тех пор богослужения в церкви не прекращались. Самая ценная реликвия собора — чудотворная икона Минской Божией Матери, обретенная минчанами в 1500 г.



Фото: Павел Садовский



Костел Пресвятой Девы Марии Архикафедральный костел Святого имени Пресвятой Девы Марии - главный католический храм в Минске. Здание было построено в 1700 - 1710 годах в качестве церкви при иезуитском монастыре. В следующие 20 лет костел достраивался, а современный облик церковь обрела лишь к 1732 году. Прослуживший в годы войны, храм был закрыт в 1951 году. При этом обе башни были снесены, а центральный фасад перестроен. Советские власти разместили в здании "Дом физкультурника", который существовал там до начала 1990-х годов. В 1993 году костел вернули Католической церкви, а через 4 года он был повторно освящен. Все это время активно велись реставрационные работы, и уже к началу 2000-х годов костел обрел свой первоначальный облик.



Фото: Павел Садовский

Красный костёл святого Симеона и святой Елены "Красный" костел - один из самых известных католических храмов Минска. Этот памятник архитектуры включен в список Государственных историко-культурных ценностей Беларуси. Возведение костела началось в 1905 году, строительство спонсировал один из минских дворянинов - Эдвард Войнилович. В память рано умерших его детей храм был освящен в честь святого Симеона и Елены. Первые богослужения в церкви были проведены уже в 1910 году. В 1923 году началось уничтожение религиозных ценностей, принадлежащих костелу. А в 1932 году он был окончательно закрыт, чтобы сначала открыть здесь театр, а потом киностудию. Интересно, что во время немецкой оккупации в костеле службы были возобновлены, но не надолго. В 1942 году храм был закрыт практически на полвека. В советские годы здание несколько раз перестраивалось, а вся живопись в интерьере была закрашена. Многое из этого было восстановлено во время реставрационных работ в начале 1990-х годов, когда костел был возвращен Католической церкви. В 1996 году перед ним была установлена скульптура архангела Михаила, а в 2000 году - памятник "Колокол Нагасаки".



Фото: Павел Садовский



Купаловский театр Здание театра было построено в 1890 году по проекту архитекторов Константина Введенского и Короля Козловского. В проекте были использованы все технические достижения того времени. В 1917 году в здании Минского городского театра проходил проходил Первый съезд военных и рабочих депутатов армий и тыла Западного фронта. В том же году произошёл Первый Всебелорусский съезд. Что интересно, в период с 1922 по 1930 годы перед зданием располагался памятник Карлу Марксу, который был снесен во время прокладки трамвайных путей. В 1944 году театр был переименован в честь классика белорусской литературы Янки Купалы.





Фото: Павел Садовский

Горьковский театр Здание, в котором сейчас расположился Национальный академический драматический театр имени М.Горького, было построено в 1906 году. Тогда это была хоральная синагога, средства на которую были выделены многочисленной еврейской общиной. Затем здание было национализировано. Сначала здесь размещался еврейский театр БССР, а потом - Дом культуры секретариата ЦИК им. В.Фрунзе. В 1926 году бывшую хоральную синагогу передали в пользование Белгоскино. Вскоре здесь открылся кинотеатр «Культура» — один из самых крупных в то время в Беларуси. В послевоенные годы здание было перестроено для Русского театра. В 1947 году сюда переехал Национальный академический драматический театр, а в 1955 году театру было присвоено имя М.Горького.



Фото: Павел Садовский

Оперный театр Здание театра было заложено на самой высокой точке Минска — на Троицкой горе — 11 июля 1933 г. в день празднования годовщины освобождения Минска от белополяков. Архитектором проекта выступил Иосиф Лангбард. Строительство было завершено в 1938 году. Во время войны театр пострадал незначительно. Во время первых бомбежек Минска в него попала авиабомба, разрушившая зрительный зал. Всю театральную утварь вывезли оккупанты, устроив в просторных помещениях конюшню. Восстанавливался театр в 1948 г. под руководством автора. В те же годы вокруг Оперного театра, на месте разрушенных в годы войны жилых построек, был заложен парк. Масштабная реконструкция здания 2006 - 2009 годов по задумке должна была вернуть Национальному академическому Большому театру оперы и балета черты, изначально заложенные его автором.



Фото: Павел Садовский



Дом правительства Конкурс на проектирование Дома Правительства — главного административного здания республики — проводился в 1929 году. Тогда на такое интересное задание откликнулись многие именитые архитекторы. В итоге победителем стал проект Иосифа Лангбарда. В итоге Дом Правительства стал одним из самых крупных сооружений в белорусской архитектуре. Его объем равен 240 тыс. кубометров. Перед отступлением немцы заминировали Дом Правительства и ряд других уцелевших зданий. Однако их планам не суждено было сбыться. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков вспоминал : «По данным белорусских партизан... нам стало известно, что сохранившиеся в Минске Дом Правительства, здание ЦК партии Белоруссии и окружной Дом офицеров спешно минируются и готовятся к взрыву. Чтобы спасти эти крупные здания, было решено ускорить движение в Минск танковых частей и послать вместе с ними отряды разминирования. Цель заключалась в том, чтобы прорваться в город, не ввязываясь в бои на подступах, и захватить эти правительственные здания. Задача была блестяще выполнена. ... К исходу дня 3 июля Минск был полностью очищен от врага».



Фото: Павел Садовский



Стадион «Динамо» Национальный Олимпийский стадион «Динамо» был открыт в 1934 году, и это стало настоящим событием для всех минчан. Дело в том, что каждый член всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» отработал на стройке 100 часов. Первый стадион был деревянным, вместимостью лишь около 10 тысяч человек. Далее он был достроен, увеличив возможное количество болельщиков до 12 тысяч. Во время войны «Динамо» сильно пострадал, и поэтому было принято решение практически построить его заново. Первый послевоенный футбольный матч состоялся в 1948 году, но реконструкция длилась еще 6 лет. Более современный вид стадион приобрел перед Олимпиадой-80. Однако самые сильные изменения стадиона произошли позже, в конце 1980-х годов. "Динамо" все чаще стал использоваться в качестве концертной площадки, а к 1990-м годам и вовсе стал вещевым рынком. Лишь в 2012 году стадион был закрыт на масштабную реконструкцию, которая вернула сооружению его первоначальное спортивное предназначение. Открытие обновленного стадиона состоялось 21 июня 2018 года, а уже через год спортивная арена смогла стать полноправной частью II Европейских игр.



Фото: Павел Садовский



Какие еще здания сохранились в Минске после Второй мировой войны? Послевоенный Минск, несмотря на чудовищные разрушения во время войны, достаточно быстро восстанавливался. Некоторые здания были реконструированы, какие-то пришлось отстраивать заново. Здесь стоит вспомнить храмово-монастырские комплексы базилианов и бернардинцев в Верхнем Городе, бывшую больницу №2, пивоварню «Аліварыя», бывшую пожарную часть на Городском Валу, дореволюционные заводы на улице Октябрьской.



Фото: Павел Садовский

Сегодня, в День независимости Беларуси, хочется надеяться, что Минску больше не придется отстраиваться заново, не придется восстанавливать собственный архитектурный облик. Сегодня хочется пожелать столице сохранения архитектурных традиций, появления только интересных новых зданий и уважительного отношения к уже имеющимся.