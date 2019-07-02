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Королева Великобритании и папа Римский. Кто еще поздравил Беларусь и Лукашенко с Днем Независимости

03.07.2019 11:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздравления с Днем Независимости Беларуси поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений, сообщает пресс-служба президента.

Поздравительные послания уже получены от Папы Римского Франциска, Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королей Бельгии и Таиланда.

С национальным праздником белорусский народ и президента поздравили председатель Китайской Народной Республики, президенты России, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Германии, Республики Корея, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ, Туркменистана, Вьетнама, Сингапура, Государства Палестина, председатель государственного совета и Совета Министров Кубы, премьер-министры России и Армении.

Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

 
 
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Поздравления с Днем Независимости Беларуси поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных...
 
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