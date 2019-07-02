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Обсудят «тесные интеграционные связи». Лукашенко и Путин проведут переговоры в Петербурге 18 июля

03.07.2019 14:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и обсудит развитие тесных интеграционных связей РФ и Беларуси, передает ТАСС.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые запланированы в привязке к шестому заседанию форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге», — заявил Путин на церемонии вручения ему верительных грамот в Кремле.

 
 
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Как сообщил российский президент, в Москве настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами
 
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