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Зеленский поздравил Лукашенко с Днем независимости и пригласил на Форум регионов
03.07.2019 17:16 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В адрес президента и белорусского народа продолжают поступать
Владимир Зеленский отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.
«Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — говорится в поздравлении.
Первый Форум регионов, напомним, прошел в октябре минувшего года в Гомеле. Мероприятие проходило под патронатом руководителей двух государств, на нем присутствовал в ту пору президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи двух президентов было определено, что следующий форум пройдет на территории Украины.
«И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите», —
Второй форум
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Владимир Зеленский отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной...
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