Зеленский поздравил Лукашенко с Днем независимости и пригласил на Форум регионов

Источник материала: Tut.by

В адрес президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днем независимости от зарубежных лидеров. Как сообщает пресс-служба главы государства, с праздником нашу страну поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.

«Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — говорится в поздравлении.

Первый Форум регионов, напомним, прошел в октябре минувшего года в Гомеле. Мероприятие проходило под патронатом руководителей двух государств, на нем присутствовал в ту пору президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи двух президентов было определено, что следующий форум пройдет на территории Украины.

«И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите», — заверил Александр Лукашенко президента Украины.

Второй форум пройдет в этом году в Житомире.