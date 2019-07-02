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Зеленский поздравил Лукашенко с Днем независимости и пригласил на Форум регионов

03.07.2019 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В адрес президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления с Днем независимости от зарубежных лидеров. Как сообщает пресс-служба главы государства, с праздником нашу страну поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной стабильности, а также уверенное продвижение национальной экономики.

«Народы Украины и Беларуси всегда связывали взаимовыгодные добрососедские и партнерские отношения, дальнейшему развитию и укреплению которых Украина всегда будет придавать приоритетное значение. Уверен, что этому буду способствовать наши совместные усилия и конструктивный политический диалог, в том числе во время II Форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года», — говорится в поздравлении.

Первый Форум регионов, напомним, прошел в октябре минувшего года в Гомеле. Мероприятие проходило под патронатом руководителей двух государств, на нем присутствовал в ту пору президент Украины Петр Порошенко. Во время встречи двух президентов было определено, что следующий форум пройдет на территории Украины.

«И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите», — заверил Александр Лукашенко президента Украины.

Второй форум пройдет в этом году в Житомире.

 
Теги: Гомель
 
 
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Владимир Зеленский отметил, что за годы независимости Беларусь заняла достойное место среди стран региона, демонстрируя приверженность миру, региональной...
 
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